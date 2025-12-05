Turka odmítá na ministerstvu životního prostředí více než polovina Čechů

  8:17
Více než polovina oslovených Čechů nechce čestného prezidenta Motoristů sobě Filipa Turka za ministra životního prostředí. Proti Turkovi je i část příznivců vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů. Vyplývá to z průzkumu zveřejněného v pátek společností NMS Research pro Český rozhlas, kterého se na konci listopadu účastnilo 1021 respondentů.
Petr Macinka a Filip Turek dorazili na jednání za Andrejem Babišem. (13. října 2025)

Petr Macinka a Filip Turek dorazili na jednání za Andrejem Babišem. (13. října 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Petr Macinka, Filip Turek a Boris Šťastný ze strany Motoristé sobě po koaličním...
Večerní debatě Turka s Macinkou přihlížel plný sál Terazza baru v Brně. (27....
Petr Macinka a Filip Turek dorazili na jednání za Andrejem Babišem.(13. října...
Europoslanec Filip Turek hostil v Praze konferenci Patriotů pro Evropu. Na akci...
15 fotografií

Proti tomu, aby se Turek stal ministrem životního prostředí, se v průzkumu vyjádřilo 52 procent dotázaných. Naopak 30 procent si myslí, že by se ministrem stát měl, asi 17 procent odpovědělo, že neví.

Kontroverze kolem Turka? To nejsou pouze mediální výplody, míní Pavel

Podle analytičky NMS Research Terezy Friedrichové z výsledků lze vyčíst, že výměna postů mezi Turkem a předsedou Motoristů Petrem Macinkou straně nepřinesla kladný výsledek. Původně Motoristé Turka chtěli na ministra zahraničních věcí.

„To veřejné mínění v případě Filipa Turka už se zlomilo natolik, že jakákoliv veřejná funkce pro něj bude vymyšlená, tak je velká část společnosti, která jej bude odmítat, ať už udělá cokoliv, ať bude kdekoliv,“ řekla Friedrichová.

Požádal jsem, ať je na Turka přísný, ale spravedlivý, řekl Macinka Pavlovi

Turek je nepřijatelný hlavně pro voliče stran končící vlády a Pirátů, nechce ho devět z deseti jejich příznivců. Turka odmítá ale i zhruba třetina voličů ANO, čtvrtina příznivců SPD a 17 procent voličů Motoristů. Podle Friedrichové může pro voliče vznikající koalice představovat Turek překážku při vzniku vlády.

Autoři průzkumu se lidí také ptali na spokojenost s kandidáty na ministry vznikající vlády. Nejvíce dotázaných bylo spokojeno s kandidátem na ministra školství Robertem Plagou a nominantem na ministra zdravotnictví Adamem Vojtěchem (oba za ANO), u nich se kladně vyjádřilo sedm z deseti respondentů. Naopak nejméně kladných hodnocení bylo u Macinky a Turka. S Macinkou je spokojeno 48 procent a s Turkem 40 procent lidí.

Turek exkluzivně o svých kauzách: Omlouvám se, ale svědomí mám čisté

Turek čelí kritice mimo jiné za kontroverzní rasistické či homofobní příspěvky na sociálních sítích. Za kritizované výroky se omluvil, u některých autorství odmítá. V úterý Turek uvedl, že chce prezidentovi vysvětlit své kauzy, které jsou podle něj spíš mediální. Konkrétní argumenty možná podloží i dokumenty.

Prezident Petr Pavel označil za málo pravděpodobné, že se Turek stane ministrem. Občané by podle něj měli mít na ministry náročnější kritéria než jen to, že nejsou stíhaní pro trestný čin. Pavel Turka přijme v pondělí v poledne jako posledního nominanta do vznikající vlády Andreje Babiše (ANO).

Měl by se Filip Turek stát ministrem v nové vládě?

celkem hlasů: 660
Jsme odolnější než Slováci, ale víc trpíme depresemi, říká Ivana Tykač

Vrak auta blokoval po nehodě silnici. Řidič z místa utekl, sundal i značky

V Praze na Petřinách bouralo osobní auto do svodidel, řidič před příjezdem...

V Karlovarské ulici na pražských Petřinách v pátek ráno zasahovali hasiči u dopravní nehody osobního automobilu, který narazil do svodidel. Na místě se už při jejich příjezdu nikdo nenacházel....

5. prosince 2025  7:54

Nejstreamovanějším umělcem Spotify se letos stal Bad Bunny, v Česku kraluje Calin

Bad Bunny na Met Gala v New Yorku (5. května 2025)

Uživatelé streamovací služby Spotify opět počátkem prosince prostřednictvím žebříčku Wrapped zjistili, koho si během loučícího se roku 2025 nejvíc pouštěli a jací interpreti nebo kapely byli...

5. prosince 2025  7:47

Americká armáda v Tichomoří zničila další plavidlo, při útoku zemřeli čtyři lidé

Záběr amerického námořnictva ukazuje zneškodnění plavidla označeného za loď...

Americká armáda v noci na pátek oznámila, že provedla další útok na plavidlo, které podle ní sloužilo pro pašování drog. Úder zabil čtyři lidi, uvedla armáda na sociální síti X. V uplynulých měsících...

5. prosince 2025  6:54

Trump uzavírá vzdušný prostor. Venezuela je letecky téměř odříznutá od světa

Donald Trump (30. listopadu 2025)

Venezuela se v současné době nachází skoro bez leteckých spojů se zahraničím, píše agentura AFP. Prakticky všechny zahraniční společnosti přerušily své spoje s Venezuelou po varování amerického...

5. prosince 2025  6:32

Trump vyměnil architekta, který odmítal megalomanskou přístavbu Bílého domu

Prezident Spojených států Donald Trump drží vizualizace tanečního sálu Bílého...

Americký prezident Donald Trump vyměnil architekta, který dohlíží na jeho projekt přístavby tanečního sálu k Bílému domu, oznámil prezidentův úřad. List The Washington Post před týdnem informoval o...

5. prosince 2025  6:24

Ohrožují vysoké mzdy ve stavebnictví trh s byty? Většina firem plány nemění

Premium
Stavba plaveckého bazénu v Písku (3. prosince 2025).

Roční odklad výstavby zhruba tisícovky bytů jednoho z velkých pražských developerů kvůli růstu cen stavebních prací spustil smršť reakcí. Názor o přehřátém trhu rozporuje většina z nich a přerušit...

5. prosince 2025

