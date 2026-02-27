Protest před resortem životního prostředí: demonstranti odsoudili „pasivitu vlády“

Autor: ,
  22:02
Před budovou ministerstva životního prostředí v Praze se v pátek odpoledne sešly desítky lidí, aby upozornily na selhávání českého státu v otázkách klimatické krize. Protestující kritizovali mimo jiné pasivitu úřadů a absenci plánu na snížení emisí skleníkových plynů.
Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí | foto: Jan Wirnitzer, iDNES.cz

Andrej Babiš před MŽP. (15. prosince 2025)
Demonstrace „Zachraňme ministerstvo životního prostředí“ varuje před jmenováním...
Andrej Babiš uvedl Petra Macinku na Ministerstvo živ. prostředí, když fasádu...
Demonstrace „Zachraňme ministerstvo životního prostředí“ varuje před jmenováním...
7 fotografií

Protest uspořádal spolek Klimatická žaloba, který v minulosti žaloval české úřady kvůli pasivitě. Se žalobou u českých soudů spolek neuspěl, a proto tento týden podal stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku (ESLP).

Protestující před budovu ministerstva položili transparent s nápisem „Klimatickou spravedlnost“. Křídou také na chodník napsali vzkazy jako „Pálí mě klima“, „Zdravou planetu pro naše vnoučata“ nebo „Nenechte to zkolabovat“.

Řečníci upozornili mimo jiné na to, že od podání klimatické žaloby se vystřídalo několik ministrů životního prostředí. Česko je ale v těchto otázkách trvale pasivní.

Aktivisté slezli z budovy ministerstva. Macinka doufal, že tam budou do rána

„Naší touhou není podávat nějaké klimatické žaloby. Naším cílem je, aby stát začal jednat tady a teď,“ řekl jeden ze zástupců spolku.

Česko podle Klimatické žaloby stále nemá jasný plán na snížení emisí skleníkových plynů. Neaktualizovalo Politiku ochrany klimatu, nestanovilo spravedlivý a vědecky podložený podíl na snížení emisí a cíl klimatické neutrality.

Spolek proto v dubnu 2021 podal žalobu na některá ministerstva. Městský soud žalobě v roce 2022 nejprve částečně vyhověl. Po zásahu nadřízeného soudu ji ale zamítl, což následně potvrdily i vyšší soudy včetně ústavního.

Klimatická krize? Nebudeme děsit lidi, aby vypínali motory, řekl budoucí ministr Červený

Ústavní soud nezpochybnil existenci člověkem vyvolané klimatické změny ani potřebu naléhavé reakce. Danému typu žaloby ale podle něj nebylo možné vyhovět. V Česku totiž momentálně neexistuje zákonná úprava, z níž by ministerstvům plynul závazek provádět konkrétní opatření.

Soud ve Štrasburku se již podobným případem zabýval, když vyhověl stížnosti skupiny seniorek proti Švýcarsku. Na tento rozsudek navazuje i stížnost české Klimatické žaloby.

Pavel jmenoval Červeného. Klimatická změna probíhá, připustil nový ministr

České ministerstvo životního prostředí vedou od voleb Motoristé. Nejprve jejich předseda Petr Macinka, od pondělka Igor Červený. Ten v pondělí řekl, že jeho strana ani vláda nepopírají klimatickou změnu. Považuje ale za zbytečné ji označovat jako klimatickou krizi. Dodal, že stát se musí na klimatickou změnu připravit, avšak racionálně.

S postojem Červeného a Motoristů ke klimatické krizi v pátek protestující vyjádřili nesouhlas a zkritizovali například i plánované škrty v rozpočtech národních parků.

