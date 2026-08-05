Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Ministerstvo životního prostředí má novou mluvčí. Stala se jí Schillerová

Autor: ,
  12:59

Fotogalerie2

Ministerstvo životního prostředí nechalo nasvítit svou budovu v barvách americké trikolory. (3. července 2026) | foto: Tereza Tykalová

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) má novou mluvčí Janu Schillerovou, která se zároveň stala i vedoucí tiskového oddělení resortu. MŽP o tom informovalo v tiskové zprávě.

Schillerová v minulosti pracovala jako tisková mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (ZPMV ČR) a ministerstva zdravotnictví, kde vedla i odbor komunikace. V obou funkcích na MŽP nahradila Veroniku Krejčí, která je zastávala přes dva roky.

„Záškodníci v Bruselu.“ Ministerstvo vyšetřuje aktivity influencerů od Motoristů

Schillerová má podle ministerstva bohaté zkušenosti z veřejné správy, krizové komunikace i s prací s médii. Na pozici mluvčí ZPMV ČR se věnovala především komunikaci s médii, přípravě odborných podcastů, preventivním screeningovým kampaním nebo moderování odborných akcí. Pracovala také jako reportérka TV Nova, FTV Prima a CNN Prima News.

Jana Schillerová, mluvčí ministerstva životního prostředí

Cílem Schillerové je podle vlastních slov zjednodušit a více otevřít komunikaci ministerstva i směrem k veřejnosti. „Chci, aby témata životního prostředí byla srozumitelná a ukazovala, jak ovlivňují každodenní život nás všech. Zároveň chceme přinášet zajímavé příběhy a témata, která lidem přiblíží význam ochrany přírody a životního prostředí,“ uvedla.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Eurobankovky se změní, hlasuje i veřejnost. Mezi návrhy je česká stopa

Design bankovek E (Myrsini Vardopoulou)

Společná evropská měna euro dozná změn. Poprvé od vzniku jeho fyzického platidla v roce 2002 se bude měnit design bankovek. Evropská centrální banka představila deset sad, mezi kterými mohou...

Co je v Itálii levnější než v Česku? Srovnali jsme regály supermarketů

Prodejna Interspar v italském Bolzanu 10.7. 2026

Chystáte se v Itálii nakupovat? Pak se vyplatí vědět, co si tam pořídíte levněji než doma a co je naopak lepší přivézt s sebou. Prošli jsme regály italského supermarketu od brambůrek přes ryby až po...

Při nehodě v Libni zemřel člověk, motorkáři život zachránil policista

Dopravní nehoda tramvaje, motocyklu a auta v Zenklově ulici v pražské Libni....

Při dopravní nehodě v Zenklově ulici v pražské Libni zemřel jeden člověk. Na místě se srazily motocykl, osobní automobil a tramvaj, která po nehodě vykolejila. Provoz v ulici byl obnoven kolem 8....

V sobotu přijde změna, slibuje předpověď. Mapa ukazuje, kde bude pršet

Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026)

Vlna veder si dá v Česku v sobotu malou pauzu, aby na začátku příštího týdne opět udeřila. Zatímco v pátek bude vrcholit příliv mimořádně teplého vzduchu od jihozápadu a odpolední teploty se budou...

Dublin se loučil s Hansardem. Katedrálu zaplnila hudba, vystoupila i Irglová

Rakev irského hudebníka Glena Hansarda je nesena do katedrály sv. Patrika v...

Dublin se loučil s irským hudebníkem Glenem Hansardem, držitelem Oscara za nejlepší filmovou píseň Falling Slowly. Pohřeb se konal v katedrále svatého Patrika v centru města a provázela ho mnohá...

Řidiči ignorovali stopku, někteří ani moc nezpomalili. Natočil je dron

Šoféři ignorovali stopku na křižovatce, natočil je dron

Šoféři osobního auta, dodávky, náklaďáku i cyklisté. Ti všichni si shodně nic nedělali ze značky „Stůj, dej přednost v jízdě“ a křižovatkou u Otnice na pomezí Vyškovska a Brněnska projeli bez...

5. srpna 2026  13:23

Nejlepší restaurace světa po dvou letech znovu otevírá. Představila nový koncept

Logo patřící restauraci Noma. (15. července 2018)

Kodaňská Noma, která se řadí mezi nejlepší restaurace světa, 5. srpna znovu otevře své dveře. Tentokrát ovšem bez šéfkuchaře Reného Redzepiho. Ten se rozhodl odstoupit po obvinění ze zneužívání a...

5. srpna 2026  13:20

„Morální satisfakce.“ Soud rehabilitoval zesnulého Knížáka za vazbu v 70. letech

Milan Knížák (28. října 2020)

Obvodní soud pro Prahu 10 ve středu rehabilitoval nedávno zesnulého umělce a pedagoga Milana Knížáka. Rozhodnutí okamžitě nabylo právní moci, strany se vzdaly práva na odvolání. Soud uznal Knížákovu...

5. srpna 2026  13:06

Piráti představili návrh, který má ochránit statisíce lidí v nájemních bytech

Mladá vláda Pirátů představila plán, který má pomoci lidem, kteří bydlí v...

Návrh, který má ochránit statisíce lidí v nájemních bytech, představili ve středu Piráti. Chtějí ukončit zneužívání řetězení krátkodobých nájemních smluv. Podle místopředsedkyně strany a předsedkyně...

5. srpna 2026  12:46,  aktualizováno 

Ministerstvo životního prostředí má novou mluvčí. Stala se jí Schillerová

Ministerstvo životního prostředí nechalo nasvítit svou budovu v barvách...

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) má novou mluvčí Janu Schillerovou, která se zároveň stala i vedoucí tiskového oddělení resortu. MŽP o tom informovalo v tiskové zprávě.

5. srpna 2026  12:59

Drahám přibylo přes pět milionů cestujících. Ještě lepší výsledek zbrzdily výluky

Nové vozy RegioFox ve flotile Pražské integrované dopravy. (červen 2026)

Vlaky státem vlastněného dopravce přepravily v prvním pololetí letošního roku o bezmála pět a půl milionu cestujících více než loni. Celkem tak spoje Českých drah využilo 85,5 milionu lidí. Největší...

5. srpna 2026  12:58

Turkovu nehodu u I. P. Pavlova policisté šetří pro nedbalostní ublížení na zdraví

Filip Turek se v centru Prahy srazil s nemocničním autem. To skončilo na...

Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti v souvislosti s nehodou, která se stala v pondělí 13. července v křižovatce u...

5. srpna 2026  11:48,  aktualizováno  12:43

U Lipska se srazil letoun s cizím objektem. Podle médií tam létal dron s výbušninou

Letiště Lipsko/Halle (1. června 2026)

Nákladní letadlo společnosti DHL se krátce po startu z letiště Lipsko/Halle na východě Německa srazilo s neznámým letícím objektem. Podle agentury Reuters letadlo následně nouzově přistálo na letišti...

5. srpna 2026  10:27,  aktualizováno  12:41

Cyklista u Puppu spadl z výšky do koryta Teplé, kde nyní teče jen minimum vody

Cyklista spadl v Karlových Varech do Teplé, kde byly jen tři centimetry vody

S lehkými zraněními skončil v úterý na Emergency karlovarské nemocnice cyklista, který havaroval v lázeňském centru Karlových Varů. Přímo před Grandhotelem Pupp spadl z několikametrové zdi do koryta...

5. srpna 2026  12:31

Motorkář zemřel při první jízdě na nově koupeném stroji. Nepřežil střet s dodávkou

Tragická nehoda motorkáře s dodávkou na Českolipsku (4. srpna 2026)

Hned první jízda na nově koupeném motocyklu o objemu 1000 cm³ skončila pro muže středního věku na Českolipsku tragicky. Motorkář zemřel po střetu s dodávkou na silnici I/38. Podle policie...

5. srpna 2026  12:28

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Soud uzavřel kauzu zakázek na obnovu hřebčína v Kladrubech. Zmírnil tresty

Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem

V kauze zmanipulovaných zakázek na opravy Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem na Pardubicku ve středu Vrchní soud v Praze potrestal devět lidí a firmu podmíněnými a peněžitými tresty. Případem...

5. srpna 2026  11:41,  aktualizováno  12:22

Pátrání na jezeře Most. Ztratili se dva muži, kteří při bouřce spadli z paddleboardů

Pátrání po dvou pohřešovaných mužích na jezeře Most. (5. srpna 2026)

Na jezeře Most druhým dnem pátrají po dvou pohřešovaných mladých mužích. Přes region se v úterý v podvečer přehnala silná bouřka a lidé ve vodě měli potíže dostat se ke břehu. Záchranné složky večer...

5. srpna 2026  8:18,  aktualizováno  12:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.