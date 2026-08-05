Schillerová v minulosti pracovala jako tisková mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (ZPMV ČR) a ministerstva zdravotnictví, kde vedla i odbor komunikace. V obou funkcích na MŽP nahradila Veroniku Krejčí, která je zastávala přes dva roky.
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Schillerová má podle ministerstva bohaté zkušenosti z veřejné správy, krizové komunikace i s prací s médii. Na pozici mluvčí ZPMV ČR se věnovala především komunikaci s médii, přípravě odborných podcastů, preventivním screeningovým kampaním nebo moderování odborných akcí. Pracovala také jako reportérka TV Nova, FTV Prima a CNN Prima News.
Cílem Schillerové je podle vlastních slov zjednodušit a více otevřít komunikaci ministerstva i směrem k veřejnosti. „Chci, aby témata životního prostředí byla srozumitelná a ukazovala, jak ovlivňují každodenní život nás všech. Zároveň chceme přinášet zajímavé příběhy a témata, která lidem přiblíží význam ochrany přírody a životního prostředí,“ uvedla.