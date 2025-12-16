Macinku nakonec v Bruselu zastoupil český velvyslanec. Se Slováky „koordinoval“

Za Českou republiku při úterním jednání ministrů životního prostředí v Bruselu vystupoval stálý zástupce ČR při EU Štěpán Černý. Původně měl prozatímního šéfa tuzemského resortu životního prostředí Petra Macinku zastupovat jeho slovenský protějšek Tomáš Taraba. Vyplývá to ze záznamů jednání zveřejněných na stránkách Rady EU.

Část jednání ministrů je vždy vysílána živě a na záznamu bylo vidět, že Taraba hovoří vždy za Slovensko a za Česko pak velvyslanec Černý.

Ministři neměli o ničem hlasovat, ani v tomto případě tedy nebylo zastupování potřeba. Jak přesně celé jednání probíhalo za zavřenými dveřmi, není jasné, nicméně velvyslanec Černý se měl v úterý ráno s ministrem Tarabou „koordinovat“, potvrdily diplomatické zdroje bez bližších podrobností.

Jedním z diskutovaných témat byl i systém emisních povolenek ETS2, kde Česko podpořilo právě slovenský návrh.

Evropská komise již v říjnu v reakci na požadavky Česka a dalších 18 států oznámila úpravy v systému emisních povolenek ETS2. Popsala přitom celkem pět mechanismů, kterými chce zajistit dlouhodobé udržení ceny emisní povolenky na hodnotě 45 eur za tunu oxidu uhličitého (CO2). Mechanismy by přitom byly spuštěny, jakmile cena povolenky tuto hodnotu přesáhne.

Systém ETS2 se vztahuje na emise oxidu uhličitého ze spalování paliv v budovách a v silniční dopravě. V rámci vyjednávání o úpravě unijních klimatických pravidel se pak Rada EU i Evropský parlament shodly na odložení zavedení emisních povolenek ETS2 o jeden rok, tedy z roku 2027 na 2028.

Česko v Bruselu zastoupí slovenský ministr. Pavel vysvětlil, proč nechce Turka

„Oceňujeme, že Evropská komise předložila legislativní návrh, který by měl řešit obavy z dopadu na ceny vytápění a dopravy v souvislosti s možným zavedením EU ETS2. Komise do návrhu promítla podněty, které Česká republika spolu s dalšími 18 členskými státy zaslala na začátku července letošního roku,“ uvedl na dnešním zasedání v Bruselu velvyslanec Černý.

„Z pohledu české vlády je však systém ETS2 ekonomicky a sociálně škodlivý a proto bychom chtěli vyjádřit naši podporu iniciativě Maďarska a Slovenska, která žádá posun EU ETS2 nejméně do roku 2030 a případně další kroky,“ dodal.

Zastupování jiným státem je běžné

Zastupování jiným státem je běžné na summitech, tedy schůzkách nejvyšších politických představitelů zemí EU, formálně označovaných jako Evropská rada. Na běžných ministerských radách, když do Bruselu necestuje ministr, nahrazuje jej obvykle náměstek, nebo vrchní ředitel, nebo zemi zastupuje velvyslanec při EU.

Za každý stát tak vždy vystupuje jeho zástupce, ostatně právě proto v Bruselu existuje stále zastoupení ČR při EU, kde jsou experti, kteří znají české pozice a rovněž velvyslanci stálého zastoupení Vladimír Bärtl a Štěpán Černý. Záležitosti životního prostředí spadají pod velvyslance Černého.

O svém zastupování Tarabou v pondělí informoval Petr Macinka (Motoristé), který je pověřený vedením ministerstva životního prostředí (MŽP) a zároveň byl jmenován ministrem zahraničí. Diplomacii má vést Macinka dočasně, kandidát na ministra životního prostředí Filip Turek (za Motoristy) má zdravotní problémy, kvůli kterým se zatím nesešel s prezidentem Petrem Pavlem.

