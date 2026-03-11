Červeného zvali zemědělci hned, jak byl jmenován. Tak nemá čas na Brusel a jede Turek

„Je běžnou praxí, že noví ministři vedou v úvodu mandátu dialog s klíčovými aktéry v oblastech, které jejich resort ovlivňuje,“ řekl pro iDNES.cz předseda svazu Pýcha.
Podle jeho slov se ministr účastní akce – zasedání výboru Zemědělského svazu ČR ve Větrném Jeníkově.
„Jde o pracovní setkání více než stovky zemědělců zastupujících jednotlivé regiony v rámci naší organizace. Zemědělský svaz sdružuje zemědělce různých forem hospodaření a velikostí, od rodinných farem po zemědělská družstva, od konvenčních po ekologicky hospodařící,“ popsal Pýcha.
Akce se podle předsedy uskuteční v úterý 17. března 2026 od 9:00. Současně uvedl, že půjde o jednodenní setkání.
„Předpokládáme krátké úvodní slovo pana ministra a následnou diskusi se zástupci zemědělců. Smyslem setkání je otevřená výměna odborných pohledů na aktuální výzvy v oblasti ochrany krajiny, půdy a budoucí podoby společné zemědělské politiky,“ uvedl Pýcha.
„Představení priorit resortu“
Jednání se bude podle něj věnovat zejména péči o krajinu v rámci zemědělské činnosti, včetně témat ochrany půdy, konkurenceschopnosti zemědělství při zachování environmentálních standardů a formulace české pozice k budoucí společné zemědělské politice EU.
„Ministra jsme požádali o představení priorit resortu v oblasti ochrany krajiny a půdy a o pohled na koordinaci environmentální a zemědělské politiky na národní i evropské úrovni,“ doplnil předseda svazu.
Na akci podle jeho slov vystoupí také zástupci dalších institucí a organizací důležitých pro práci zemědělců. Například náměstkyně ministra zemědělství Jaroslava Špalková, zástupce spolku Rubikon, který pomáhá s integrací osob po výkonu trestu do pracovního procesu, nebo zástupce Asociace sociálního zemědělství.
„Setkání má charakter odborné platformy pro výměnu zkušeností mezi veřejnou správou, zemědělskou praxí a dalšími partnery,“ doplnil Pýcha.
„Zemědělský svaz dlouhodobě podporuje dialog mezi státem a zemědělskou praxí, který je nezbytný pro hledání vyvážených řešení mezi ochranou životního prostředí, produkcí potravin a rozvojem venkova,“ dodal.
Ministr Igor Červený již v úterý uvedl, že považoval za důležitější zúčastnit se akce v Česku než jet na své „první podívání se do Evropské unie“. Podle něj je důležité řešit problém, který by se mohl brzy projevit v cenách potravin.
„Základní tezí v našem vládním programu je, abychom lidem nezdražovali život. Potraviny proto považuji za jednu ze základních složek fungování společnosti i po ekonomické stránce. Tudíž já nepojedu na radu,“ řekl v úterý Červený.
Reforma emisních povolenek
Do Bruselu by měl ministr odcestovat o týden později, kdy se setká s poslanci Evropského parlamentu z různých frakcí. Budou mimo jiné řešit situaci kolem emisních povolenek.
Na očekávané radě bude podle Červeného Turek také proto, že se bude diskutovat o reformě emisních povolenek tak, jak ji vidí současná vláda.
„Podněcujeme a vyvoláváme snahu o jednání, abychom zracionalizovali zelenou politiku Evropské unie. Je to věc, na které participujeme společně i s panem premiérem,“ dodal ministr.
Rada unijních ministrů pro životní prostředí se koná v úterý 17. března. Mezi hlavní body má patřit politická diskuse k revizi nařízení o emisních standardech oxidu uhličitého z osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel nebo výměna názorů na posílení strategické spolupráce v globální environmentální diplomacii.
23. února 2026