Červeného zvali zemědělci hned, jak byl jmenován. Tak nemá čas na Brusel a jede Turek

Autor:
  17:18
Ministr Igor Červený v úterý informoval, že na jednání unijních ministrů životního prostředí v Bruselu, které se koná příští týden, vyrazí místo něj zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek. Svou neúčast zdůvodnil tím, že krátce po svém jmenování přislíbil účast ve stejném termínu na akci Zemědělského svazu ČR. Předseda svazu Martin Pýcha pro iDNES.cz potvrdil, že Červený dostal pozvánku v den svého jmenování.
Ministr životního prostředí Igor Červený

Ministr životního prostředí Igor Červený | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

„Je běžnou praxí, že noví ministři vedou v úvodu mandátu dialog s klíčovými aktéry v oblastech, které jejich resort ovlivňuje,“ řekl pro iDNES.cz předseda svazu Pýcha.

Podle jeho slov se ministr účastní akce – zasedání výboru Zemědělského svazu ČR ve Větrném Jeníkově.

„Jde o pracovní setkání více než stovky zemědělců zastupujících jednotlivé regiony v rámci naší organizace. Zemědělský svaz sdružuje zemědělce různých forem hospodaření a velikostí, od rodinných farem po zemědělská družstva, od konvenčních po ekologicky hospodařící,“ popsal Pýcha.

Turek zastoupí Červeného na jednání v Bruselu. Musím na jinou akci, říká ministr

Akce se podle předsedy uskuteční v úterý 17. března 2026 od 9:00. Současně uvedl, že půjde o jednodenní setkání.

„Předpokládáme krátké úvodní slovo pana ministra a následnou diskusi se zástupci zemědělců. Smyslem setkání je otevřená výměna odborných pohledů na aktuální výzvy v oblasti ochrany krajiny, půdy a budoucí podoby společné zemědělské politiky,“ uvedl Pýcha.

„Představení priorit resortu“

Jednání se bude podle něj věnovat zejména péči o krajinu v rámci zemědělské činnosti, včetně témat ochrany půdy, konkurenceschopnosti zemědělství při zachování environmentálních standardů a formulace české pozice k budoucí společné zemědělské politice EU.

„Ministra jsme požádali o představení priorit resortu v oblasti ochrany krajiny a půdy a o pohled na koordinaci environmentální a zemědělské politiky na národní i evropské úrovni,“ doplnil předseda svazu.

Turek nakonec na Kypr neletí. Musím být ve Sněmovně, uvedl a pomlčel o letadle

Na akci podle jeho slov vystoupí také zástupci dalších institucí a organizací důležitých pro práci zemědělců. Například náměstkyně ministra zemědělství Jaroslava Špalková, zástupce spolku Rubikon, který pomáhá s integrací osob po výkonu trestu do pracovního procesu, nebo zástupce Asociace sociálního zemědělství.

„Setkání má charakter odborné platformy pro výměnu zkušeností mezi veřejnou správou, zemědělskou praxí a dalšími partnery,“ doplnil Pýcha.

„Zemědělský svaz dlouhodobě podporuje dialog mezi státem a zemědělskou praxí, který je nezbytný pro hledání vyvážených řešení mezi ochranou životního prostředí, produkcí potravin a rozvojem venkova,“ dodal.

Aktivisté blokující jádro jsou zločinci. Červený o dotacích i Turkově kanceláři

Ministr Igor Červený již v úterý uvedl, že považoval za důležitější zúčastnit se akce v Česku než jet na své „první podívání se do Evropské unie“. Podle něj je důležité řešit problém, který by se mohl brzy projevit v cenách potravin.

„Základní tezí v našem vládním programu je, abychom lidem nezdražovali život. Potraviny proto považuji za jednu ze základních složek fungování společnosti i po ekonomické stránce. Tudíž já nepojedu na radu,“ řekl v úterý Červený.

Reforma emisních povolenek

Do Bruselu by měl ministr odcestovat o týden později, kdy se setká s poslanci Evropského parlamentu z různých frakcí. Budou mimo jiné řešit situaci kolem emisních povolenek.

Na očekávané radě bude podle Červeného Turek také proto, že se bude diskutovat o reformě emisních povolenek tak, jak ji vidí současná vláda.

„Podněcujeme a vyvoláváme snahu o jednání, abychom zracionalizovali zelenou politiku Evropské unie. Je to věc, na které participujeme společně i s panem premiérem,“ dodal ministr.

Rada unijních ministrů pro životní prostředí se koná v úterý 17. března. Mezi hlavní body má patřit politická diskuse k revizi nařízení o emisních standardech oxidu uhličitého z osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel nebo výměna názorů na posílení strategické spolupráce v globální environmentální diplomacii.

23. února 2026
