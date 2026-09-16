Červený si na změnu bezpečnosti najal externí firmu. Únik informací ale není, říká

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) si v červenci najalo externí společnost F.S.C. Bezpečnostní poradenství, která má za úkol zpracovat nový Projekt fyzické bezpečnosti MŽP. Za zakázku má společnost vyinkasovat zhruba 84 tisíc korun.
„Ministerstvo je ze zákona povinné mít zpracován Projekt fyzické bezpečnosti (PFB), protože potřebuje nakládat s utajovanými informacemi a musí zajistit jejich ochranu. Vzhledem k množství novelizací předpisů upravujících ochranu utajovaných informací a k množství dodatků stávajícího PFB bylo rozhodnuto zpracovat PFB zcela nový,“ odůvodnila rozhodnutí ministerstva mluvčí Jana Schillerová.
Na zpracování PFB nejsou najímány externí firmy.