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Červený si na změnu bezpečnosti najal externí firmu. Únik informací ale není, říká

Kateřina Vaníčková
Matěj Svěrák
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  11:00

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Ministr životního prostředí Igor Červený (2. července 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Ministerstvo životního prostředí pod vedením Motoristy Igora Červeného mění za desítky tisíc korun bezpečnostní koncepci, která se týká ochrany utajovaných informací. Červený postup vysvětluje tím, že v této oblasti došlo k řadě úprav, na které musí jeho resort reagovat. Redakce iDNES.cz však od ostatních ministerstev zjistila, že změna koncepce se obvykle řeší v rámci interní agendy.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) si v červenci najalo externí společnost F.S.C. Bezpečnostní poradenství, která má za úkol zpracovat nový Projekt fyzické bezpečnosti MŽP. Za zakázku má společnost vyinkasovat zhruba 84 tisíc korun.

„Ministerstvo je ze zákona povinné mít zpracován Projekt fyzické bezpečnosti (PFB), protože potřebuje nakládat s utajovanými informacemi a musí zajistit jejich ochranu. Vzhledem k množství novelizací předpisů upravujících ochranu utajovaných informací a k množství dodatků stávajícího PFB bylo rozhodnuto zpracovat PFB zcela nový,“ odůvodnila rozhodnutí ministerstva mluvčí Jana Schillerová.

Na zpracování PFB nejsou najímány externí firmy.

Hana Malámluvčí ministerstva vnitra

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