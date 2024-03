Evropští ministři podpořili změny pro zemědělce. Výborný čeká další návrhy

„Zemědělce drtí přemíra požadavků a administrativy, dlouhodobě proto podporuji snahy o zjednodušení společné zemědělské politiky. Jde o jedno z hlavních témat současných protestů po celé Evropě. Jsem rád, že Evropská komise navrhla novelizovat dvě ze tří základních legislativ ke společné zemědělské politice. Rada ministrů k nim dnes podpořila svou společnou pozici,“ řekl Výborný.

Kompromis by měl podle Výborného být navržen do konce programového období, aby jej stihl schválit současný Evropský parlament do konce dubna.

Změny, které Rada ministrů v úterý schválila, se týkají například standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy. Konkrétně se zmírní pravidla pokryvnosti půdy, rotace plodin a vyčleňování neprodukčních ploch.

Zemědělci hospodařící na méně než deseti hektarech budou nově vyjmuti z pravidel podmíněnosti a sankcí. Podle ministerstva zemědělství je cílem této změny mírnější administrativní zátěž spojená s kontrolami. Ta je totiž u malých podniků vyšší než u větších. Právě přemíra administrativy byla v posledních dvou měsících jedním z důvodů několika protestních akcí.

Nespokojení farmáři v úterý již potřetí za dva měsíce protestovali v Bruselu. Podle policie dorazilo do okolí evropských institucí na 500 traktorů. „Nechte nás živit se naší profesí,“ stálo na jednom z transparentů připevněném na obrovském traktoru, který blokoval hlavní bruselskou dopravní tepnu nedaleko sídla Evropské komise.

I když je úterní demonstrace menší než předchozí dvě, dopad na belgickou metropoli byl během ranní špičky značný, poznamenala belgická média. Úřady vyzvaly obyvatele, aby nejezdili auty, autobusy a tramvajemi a raději využili vlaky či metro. Anebo raději pracovali z domova.