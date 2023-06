Jaké jídlo Češi kupují? Resort zemědělství zadá průzkum, výsledky neřekne

Zakázka, která nese název Nákup dat o objemech prodejů a průměrných cenách vybraných potravin či potravinových skupin a jejich zemí původu, má vyjít maximálně na tři miliony bez DPH.

Předmětem zakázky je podle zadávací dokumentace nákup dat o prodejích 11 skupin vybraných druhů potravin. Jedná se o máslo, trvanlivé polotučné mléko, bílý jogurt, ochucený jogurt, slepičí vejce třídy M, chlazené kuře, balené vepřové maso, vepřovou kýtu, krkovici a plec, jablka konzumní - balená i nebalená a brambory konzumní pozdní rovněž balené i nebalené, a to ve všech formátech prodejů v Česku.

Podpora českých výrobců

Dodavatel má také podle dokumentu rozlišit země původu. „Získaná data budou sloužit pro analýzu podílu potravin vyráběných v České republice, která je nezbytným předpokladem pro formulování konkrétních nástrojů a opatření, která by měla primárně směřovat ke zvýšení nabídky potravin od českých producentů a současně vést k podpoře českých výrobců,“ upřesnil pro iDNES.cz náměstek ředitele pro vědu a výzkum Ústavu zemědělské ekonomiky a informací Dan Král.

Zjištění má být podle jeho slov navazovat na strategii ministerstva zemědělství s výhledem do roku 2030. Král současně podotkl, že spotřebitelské ceny sleduje Český statistický úřad.

„Spotřební koš zahrnuje jednotlivé reprezentanty, které se nejvíce podílejí na výdajích domácností. Data spotřebitelských cen jsou dostupná na webu ČSÚ a jsou publikována s přibližně měsíčním zpožděním,“ doplnil Král.

Data budou získána z výpisu z pokladen

Podle dokumentu má vítězná firma zjišťovat původ podle dostupných informací na obalu. „Z důvodu vysokých nároků na přesnost je žádoucí, aby dodavatel byl schopen pokrýt šetřením podstatnou část českého trhu maloobchodních řetězců,“ píše se v zadávací dokumentaci.

Současně se v ní uvádí, že data budou získána z výpisu z pokladen maloobchodních řetězců, případně částečně ze spotřebitelských účtenek nebo manuálním sběrem, přičemž více než 50 procent budou tvořit data z pokladen.

Mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý pro iDNES.cz doplnil, že daný úkol, pro který jsou data určena, slouží pro srovnání maloobchodních cen českých a zahraničních potravin, a to včetně rozlišení na akční prodeje. Podobná data má ministerstvo zemědělství už od roku 2018, veřejnosti je ale nepředloží. „Nejsou v kategorii 1 tedy volně šiřitelné,“ doplnil Bílý na dotaz o publikací zjištění.

„Ministerstvo zemědělství otevřelo problematiku cen potravin s cílem nalezení řešení, které by vedlo ke snížení enormně vysokých cen potravin pro konečného spotřebitele,“ řekl dále Bílý k vysokým cenám potravin.

Ministerstvo nemá nástroje k hlídání cen

Současně podotkl, že se k problematice například vysokých cen cukru a jablek již uskutečnily dva kulaté stoly. „Konala se také tři jednání meziresortní pracovní skupiny k cenám potravin, poslední jednání bylo letos 13. června. Ministerstvo rovněž podalo oficiální podnět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, aby prověřil a zjistil, proč obchodníci tak výrazně zdražili cukr a vejce,“ uvedl dále mluvčí resortu.

Zároveň však poukázal na fakt, že ministerstvo nemá žádné konkrétní právní nástroje k hlídání cen potravin. „Co se týká původu potravin, uvedené je primárně závislé na nabídce obchodníků, které potraviny budou uvádět na trh, a dále na spotřebiteli, jaký původ potravin upřednostní,“ komentoval Bílý a současně dodal:

„Ministerstvo se nicméně průběžně zasazuje o podporu produkce českých potravin. Jedním z příkladů mohou být projekty KLASA a Regionální potravina.“

Nemáme v úmyslu narušovat trh

Již v polovině dubna nyní končící ministr zemědělství Zdeněk Nekula pronesl, že ceny potravin se vyšroubovaly zbytečně vysoko. „Za březen dochází už k poklesu,“ prohlásil tehdy exministr. „Neplánujeme a nemáme v úmyslu narušovat trh. Určitě nemáme v plánu zastropovávat ceny potravin,“ zdůraznil. Tehdy také mluvil o nutnosti kontrolovat ceny potravin.

Nekula v dubnu také řekl, že loni byl růst cen potravin v České republice čtvrtý nejvyšší v Evropě, když podle Eurostatu vzrostly v Česku o 27 procent. Více, téměř o 50 procent, vzrostly v Maďarsku a Českou republiku předstihly i dva ze tří pobaltských států.

Pozornost na sebe v dubnu strhl i poradce premiéra Štěpán Křeček, který tehdy doporučil lidem nákupy v Polsku. „Chci, aby se lidem ušetřilo v rodinných rozpočtech. V Polsku je to teď opravdu výhodnější. Už se to vyplatí i Pražanům. To ale není řešení, říkat lidem, aby jezdili do Polska,“ pronesl tehdy Křeček v pořadu na Primě.