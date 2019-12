Agrofert má být dál v zakázkách, praví resort. Dodržujeme zákon, brání se

Dopis, který zveřejnil Respekt, tak podle webu týdeníku naznačuje, že se české úřady nehodlají vzdát své interpretace střetu zájmů, která je jiná než v auditu Evropské komise.

„Vedoucím resortních organizací Ministerstva zemědělství byl státním tajemníkem zaslán dopis, který poskytuje stanovisko k otázce výkladu ustanovení zákona o střetu zájmu. Jeho text vychází z aktuálního právního stavu, přičemž nejen v případech složité majetkové struktury obchodní společnosti doporučuje, aby byl využíván institut čestného prohlášení, kterým by obchodní společnost deklarovala, že není obchodní společností, na kterou dopadá zákaz účasti v zadávacím řízení dle zákona o střetu zájmů,“ sdělil iDNES.cz tiskový mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.



Ve čtvrtek se o dopisu mluvilo i v Poslanecké sněmovně, poslanec Radek Holomčík (Piráti) kvůli okolnostem jeho vzniku interpeloval ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD), který však nebyl přítomný.



„ Autorem dopisu z 6. listopadu je státní tajemník ministerstva Jan Sixta. Na čtyřech stranách v něm dává podřízeným orgánům a firmám pokyny ohledně výkladu zákona o střetu zájmů. Jmenovitě se věnuje i Agrofertu a svěřenským fondům Andreje Babiše,“ píše Respekt.

Podstatné je podle webu to, že se Agrofert může i nadále účastnit soutěží o veřejné finance; respektive, že omezení vyplývající ze zákona o střetu zájmů se ho po vyčlenění do svěřenských fondů netýkají.

Respekt připomíná, že audit Evropské komise vysvětluje zákony právě opačně. Vazba mezi českým premiérem a firmou podle Komise zůstala, svěřenské fondy ji jen formálně „rozmazaly“. Audit proto viní Babiše z porušování českého zákona o střetu zájmů, díky čemuž ztrácí holding nárok na unijní peníze.



„V kontextu Sixtova dopisu se však nabízí úvaha, že střet o výklad zákona může mít mnohem širší souvislosti. Pokud by se unijní výklad ujal, mohl by to pro Agrofert znamenat ještě větší škodu. Podnik by totiž ztratil nárok nejen na evropské dotace, ale i na české dotace - a také na státní zakázky nebo na právo vlastnit média. To vše je firmám spojeným s veřejnými činiteli v zákoně zakázáno,“ píše Respekt.



Premiér oponuje tím, že by auditoři ani Evropská komise neměli vykládat české zákony. Konstrukce se svěřenskými fondy podle něj vznikla právě proto, aby zákonu o střetu zájmů vyhověl.