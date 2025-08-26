Ministerstvo zemědělství bude po Agrofertu vymáhat dotace za 5,1 miliardy

„Gró jsou nárokové dotace na plochu - jde o zhruba o 4,24 miliardy korun. Pak jsou to dotace národní jako podpora dobrých životních podmínek zvířat nebo nákazový fond. Tam to za ty čtyři roky činí zhruba 860 milionů korun. Sečteno podtrženo je to 5,1 miliardy korun,“ uvedl ministr. Částky podle něj vycházejí z propočtů resortních expertů. Ředitel Agrofert Josef Mráz už dříve řekl, že pro vrácení nevidí důvod.
Babiš byl ve střetu zájmů, řekl Výborný. Začne od Agrofertu vymáhat dotace
Piráti v úterý vyzvali premiéra a lídra koalice Spolu Petra Fialu (ODS) a vicepremiéra a předsedy Starostů Víta Rakušana, aby vláda okamžitě začala vymáhat po holdingu dotace z doby Babišova střetu zájmů.