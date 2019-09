Resort zemědělství odpověděl na bruselský audit. Čtyři dny před termínem

„Odpověď na audit Evropské komise zpracoval Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). A bylo to odesláno prostřednictvím ministerstva. Takže by to mělo být dneska nebo zítra předáno,“ uvedl Toman.

Na konci května a na začátku června dorazily do Česka dvě předběžné auditní zprávy EK, které se týkají Babišova možného střetu zájmů. V první z nich komise v anglicky psaném dokumentu dospěla k závěru, že Babiš má dal vliv na společnost Agrofert a současně má jako premiér vliv i na použití unijních peněz.

Česku proto hrozí, že by mohlo vracet do unijního rozpočtu asi kolem 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal. Odpověď na ni předali zástupci ministerstva pro místní rozvoj na konci srpna stálému zastoupení ČR v Bruselu.

Ministryně Klára Dostálová uvedla, že její úředníci rozporovali prakticky celý audit. Obsah odpovědi neprozradila, argumentace by ale podle ní měla být ve prospěch Česka. „Až přijde finální zpráva, bude to trošičku jiná otázka. Nyní ale rozporujeme každou větu na každé stránce. Cítíme se velmi dotčeni, protože spousta věcí není pravda,“ řekla.



Obsah druhé, která se týkala zemědělských dotací, není známý. Kvůli ní ale tehdy SZIF uvedl, že nebude Agrofertu proplácet dotace od února 2017, kdy Babiš firmu do vložil svěřenských fondů. Holding už dříve uvedl, že oba návrhy auditů EK vnímá jako pochybné a neprofesionální.