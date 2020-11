České nouzové volání. Po NATO, EU a Lékařích bez hranic pomůže i WHO

13:41

Česko vyjednává se Světovou zdravotnickou organizací o pomoci s bojem proti koronaviru. WHO je připravena poskytnout zdravotnické týmy, které by nastoupily do českých nemocnic. Radiožurnálu to potvrdilo ministerstvo zdravotnictví i české zastoupení WHO. Ministerstvo zdravotnictví požádalo zatím o dva lékaře a 15 zdravotních sester.