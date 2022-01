Jiné testování a karanténa ohrozí personál i pacienty, kritizují Válka odbory

Od pondělí se musejí antigenním testem dvakrát za týden testovat všichni zaměstnanci, živnostníci či zástupci obchodních společností, kteří jsou v práci v kontaktu s jinými lidmi. A to bez ohledu na to, zda jsou očkováni proti covidu, nebo prodělali nemoc.

Stát ale zavedl jiný režim ve zdravotnictví a sociálních službách. Tam se musí jednou za týden testovat pouze neočkovaní zaměstnanci. Resort zdravotnictví to odůvodňuje tím, že tyto dvě skupiny lidí jsou testované profesionálním testem.

„Bylo to tak nastaveno i z toho důvodu, že se očkovaní zdravotníci a očkovaní pracovníci v sociálních službách testují již dlouhodobě. Na tomto řešení jako nejefektivnějším se shodli také odborníci,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.

S tím ale nesouhlasí předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková. Ta uvedla, že tento týden na tripartitě padl dotaz ohledně bezpečnosti zaměstnanců při absenci testování.

Nařízení je nepochopitelné, říkají odbory

„Pan ministr sdělil, že pokud některý zaměstnavatel nebo zaměstnanec se cítí být ohrožen a nebo chce být testován, tak, že je možnost, aby testováni byli. Že to těm zaměstnavatelům nikdo nezakazuje. Je to velmi zvláštní. Zvláště v sociálních službách a nemocnicích je riziko nákazy vlastně jedno z nejvyšších,“ řekla iDNES.cz Žitníková.

Zda se proto v testování zdravotníků a pracovníků v sociálních službách chystá nějaká změna, však neví. „Ptali jsme se na to, ale pan ministr na to odpověděl tím způsobem, že přece není problém, aby zaměstnavatelé své zaměstnance testovali,“ podotkla předsedkyně odborů s tím, že problém je zřejmě finanční: „Je to prostě problematické.“

Za odbory kritizuje také pracovní karanténu, která je nařízená pro zaměstnance ve zdravotnictví nebo sociálních službách.

„Pracovní karanténa je v podstatě nařízením, které ohrožuje jak zaměstnance, tak pacienty. Nařízení je třeba pro nás naprosto nepochopitelné,“ uvedla Žitníková.

Hlavní problém mají podle ní záchranáři. „Nikdo si neumí představit situaci, jak by mohl dodržovat nějaká epidemiologická opatření a být vzdálený 1,5 metru od pacienta, kterého musíte ošetřit a nikdo jiný ho za vás neošetří. Stejně tak je to úplně nesmyslné jako na normálních lůžkových odděleních. To není o tom, že sestra bude 1,5 metru od pacienta, nebo bude někde od pacienta segregovaná,“ řekla předsedkyně.

K pátku bylo z celkového počtu 112 hospitalizovaných pacientů 64 % neočkovaných. (26. listopadu 2021)

Odbory podle ní doporučují, aby pozitivně testovaný šel do karantény. „Když by situace byla velice složitá v nemocnicích a bylo obrovské množství nakažených, jak na lůžkových odděleních či ARO, tak tady je možnost to řešit znovu třeba pracovní povinností,“ dodala.

Šíření nákazy je nízké, nikoliv vyloučené

Redakce iDNES.cz oslovila i největší nemocnice v Česku, jak se nastavenému systému testovat jen neočkované a ještě pouze jednou týdně stavějí.

Ve Fakultní nemocnici Brno, která je největší v Jihomoravském kraji, se testuje jen malá část zaměstnanců, protože naprostá většina už dostala vakcínu. „Naočkováno je 86 procent všech našich zaměstnanců,“ uvedla mluvčí nemocnice Veronika Plachá.

Zbývá tak 14 procent, z nichž část nejspíš nemoc prodělala, případně se ze zdravotních důvodů nemůže nechat očkovat. Ve výsledku se tak tady jednou týdně testuje zhruba desetina pracovníků.

Zdravotníci či pracovníci v sociálních službách však při výkonu své profese přicházejí do kontaktu s potenciálně rizikovými kontakty v nemocnici.

„Lékaři a další naši zaměstnanci jsou zvyklí, že skutečně dodržují veškerá opatření a všude nosí respirátory. Sami si to dost hlídají,“ poznamenala Plachá.

Podobně to vidí i ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. „Pokud by hrozilo omezení poskytování zdravotních služeb, je pracovní karanténa pro zdravotníky zcela asymptomatické jedinou možností, jak poskytování zdravotních služeb udržet,“ řekla mluvčí VFN v Praze Marie Heřmánková.

Dodala, že vzhledem k tomu, že jsou zdravotníci profesionálové a dodržují všechna dostupná preventivní opatření, tak je riziko případného šíření nákazy nízké. „Nelze však zcela vyloučit. Důvodem může být i skutečnost, že pacient je-li hospitalizovaný na lůžku, má výjimku z používání ochrany dýchacích cest a bariéra na straně zdravotníka je tak jednostrannou záležitostí,“ uvedla Heřmánková.

Sestry výjimku vítají

Mluvčí Fakultní nemocnice Plzeň Gabriela Levorová uvedla, že plzeňská nemocnice k opatřením v rámci pracovní karantény by přistoupila až v nejzažším případě, kdy by ve FN Plzeň nebylo přítomno více než tisíc zdravotníků. „V tom případě by nemocnice nebyla tak zvaně „akceschopná“ a režim pracovní karantény by částečně pomohl vrátit zaměstnance do provozu,“ řekla Levorová.

Že by například očkované zdravotní sestry měly kvůli absenci testování strach z nákazy, Česká asociace sester nezaznamenala. „Co víme, tak sestry výjimku vítají. V již tak složitém období by to bylo pro ně další časové zatížení. Strach nemají, nosí vždy ochranné pomůcky, při jakýchkoliv příznacích onemocnění odcházejí na testování,“ řekla Barbora Klímová z asociace.

Podle jejích slov na testy zdravotní sestry odcházejí i tehdy, jsou-li v nechráněném kontaktu s osobou, u níž je onemocnění PCR prokázáno.

„Proto, proto se domníváme, že nejsou nebezpečím pro své okolí ani tehdy, pokud by nemoc prodělávaly bezpříznakově. Na používání ochranných pomůcek jsou školeny, používají je tedy řádně a jsou tak chráněné v maximální možné míře,“ doplnila Klímová.

Frekvence testování dvakrát za týden

Redakce iDNES.cz oslovila i Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR, kterých se rovněž výjimka týká.

„Existuje a je uváděno více důvodů pro odlišný režim testování v sociálních službách a zdravotnictví. Smí se zde používat pouze vybrané testy schválené zdravotními pojišťovnami a testy musí dělat pouze zdravotnictví personál, není tedy možné používat tzv. samotesty. Dále zde platí na rozdíl od ostatních přísnější režimová a hygienická opatření,“ řekl prezident asociace Jiří Horecký.

Poskytovatelé sociálních služeb podle jeho slov mohou dle svého uvážení testovat i očkované zaměstnance, tato možnost zde již byla a platí nadále.

„Stejně tak jsem se obrátili tento týden na ministra zdravotnictví, aby bylo umožněné testovat také ve frekvenci dvakrát týdně, tedy dle pravidel obecně pro firmy a toto bylo prostřednictvím pana ministra umožněno a sděleno, že je to možné,“ dodal Horecký.