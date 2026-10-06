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Situaci sledujeme, riziko je velmi nízké. Vojtěch promluvil o plicním moru v Rusku

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  13:29
Pracovníci Výzkumného protimorového ústavu v Irkutsku při práci v laboratoři...

Pracovníci Výzkumného protimorového ústavu v Irkutsku při práci v laboratoři (1. ledna 2026) | foto: Profimedia.cz

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) na tiskové konferenci po zasedání...
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Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) hovoří s novináři po schůzce vlády k...
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Ministerstvo zdravotnictví podle ministra Adama Vojtěcha (ANO) sleduje dostupné informace o možném výskytu nákazy plicním morem v Rusku. Podle informací Evropského střediska pro prevenci a léčbu nemocí (ECDC) je ale riziko pro Evropu velmi nízké, řekl na dnešní tiskové konferenci k začátku chřipkové sezony.

Laborantka Irkutského vědecko-výzkumného ústavu pro boj s morem podle ruských úřadů zemřela z neznámých příčin. O tom, že žena podlehla nákaze plicním morem, píší ruská média, úřady ale výskyt moru nadále popírají.

Závažný a těžko se pozná. Plicní mor ale není jako covid, uklidňuje infektolog

„Neděláme žádné konkrétní kroky, ale jsme v kontaktu s příslušnými autoritami,“ řekl novinářům ministr. Situace je podle něj komplikovaná. „Je otázka, jaké všechny informace se dostávají na veřejnost a kde je pravda, což ne vždycky je u těchto zemí jednoznačné,“ dodal.

Světová zdravotnická organizace (WHO) označila v souvislosti s podezřením na mor v Rusku ohrožení pro dotčenou zemi za nízké a pro Evropu za velmi nízké, uvedla dnes agentura AFP. Ruské úřady už identifikovaly osoby, které byly v kontaktu se zesnulou laborantkou irkutského institutu pro boj s morem, a uvedly, že žádná z nich nemá příznaky nákazy, sdělila WHO podle agentury Reuters.

Plicní mor: jaké jsou příznaky, jak se šíří a proč je nejnebezpečnější formou nemoci

„Plicní forma moru je infekce způsobená bakterií Yersinia pestis, který může způsobit skutečně extrémně těžký zápal plic,“ řekl ve videu, která má ČTK k dispozici, předseda České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP a primář Plicní kliniky ve Fakultní nemocnici Hradec Králové Vladimír Koblížek.

„Tento zápal plic je ale dobře léčitelný antibiotiky, která jsou v naší zemi dobře dostupná,“ dodal s tím, že riziko je nízké i díky tomu, že v současné době neexistuje přímé letecké spojení s Ruskem.

Rusové popřeli mor na Sibiři, ale zavřeli nemocnice v Irkutsku

Plicní mor patří podle WHO mezi nejsmrtelnější infekční choroby. Může se šířit vzduchem mezi lidmi nebo se přenášet ze zvířat na člověka. Jeho příznaky jsou horečka, bolesti hlavy a obtížné dýchání. V Rusku od roku 2017 nezaznamenali žádný případ moru u lidí, napsal dříve server The Moscow Times.

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