Ministerstvo chce bojovat s vadami zraku u dětí, představí preventivní program

Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky se s krátkozrakostí za poslední dekádu léčilo zhruba sto tisíc dětí ročně. Největší podíl představují děti ve věku 12 až 19 let, jejich počet se ročně pohybuje okolo 80 tisíc.

Nejvíce na pozoru by ale měli být rodiče dětí do šesti let. Ročně trápí krátkozrakost zhruba tři tisíce z nich. Pokud zůstane neléčená, může se u dětí rozvinout tupozrakost. Vyšetření zraku v rámci časného záchytu očních vad podstoupilo v roce 2023 podle dat Národního screeningového centra celkem 28 086 dětí, v roce 2022 to přitom bylo celkem 20 733 dětí.