Ministerstvo nedoporučuje a současně doporučuje roušky. To mě mrzí, říká mluvčí

Redakce iDNES.cz zkontaktovala mluvčího resortu s informací, že Covid portál opět obsahuje zastaralé informace, které si navíc i v rámci jediné stránky odporují. Na skutečnost upozornila někdejší brněnská novinářka Zuzana Šrámková.

Záložka Karanténa totiž odkazovala na téměř dva roky starý letáček neziskové organizace Loono, kterou tvoří tým mladých lékařů a studentů medicíny. V textu datovaném k 15. březnu 2020 se psalo, že „ústní roušku noste pouze v případě, že je vám to doporučeno. Nošení ústenky u lidí bez příznaků není doporučeno, neboť nenahrazuje výše doporučená opatření. Nákup ústenek ve velkém pak může způsobit, že budou chybět nemocným lidem a zdravotníkům.“

Další bod pro změnu nabádal k tomu, že roušku nosit máte.

Informační letáček, na nějž se ministerstvo zdravotnictví na Covid portále odkazuje, si protiřečí a je zastaralý.

Máme vlastní web, hájí se zdravotnictví

„To mě mrzí,“ zareagoval na informaci od iDNES.cz mluvčí resortu Ondřej Jakob, ihned ale pokračoval: „Jak známo, je tento web zvlášť. Spadá pod vládu, pod ministerstvo vnitra. Ministerstvo zdravotnictví tam jenom dodává informace a koordinuje je. Přímo to ale neděláme my,“ hájí se mluvčí.

Upozorňuje navíc, že ministerstvo zdravotnictví disponuje svými stránkami. „My máme svůj web ministerstva zdravotnictví, kde je sekce ke covidu, která obsahuje ohromnou spoustu informací,“ říká Jakob.

Podle něj vnitro se zdravotnictvím jen konzultuje informace, které na stránky přidávají.

Doména covid.gov.cz je skutečně registrována na ministerstvo vnitra, ale správu webu má ve své gesci ministerstvo zdravotnictví. To každý měsíc uzavírá prostřednictvím náměstkyně a současně hlavní hygieničky Pavly Svrčinové milionové kontrakty s NAKITem, servisní organizací ministerstva vnitra.

Jenže NAKIT v tomto případě hraje pouze roli zpracovatele informací, autorská práva patří ministerstvu zdravotnictví, které se servisní organizací na projektu velmi úzce spolupracuje. To potvrzuje i bývalý mluvčí resortu Daniel Köppl, jehož v dané pozici vystřídal právě Jakob při změně vlády.

„Za nás to bylo tak, že ministerstvo zdravotnictví tvořilo texty společně s NAKITem a dávali jsme Covid portál dohromady tak, aby byl pro občany srozumitelný a hlavně aktuální. Odpovědnost za to mělo tiskové oddělení (ministerstva zdravotnictví, pozn. red.), a i proto jsme měli jednoho člověka, který byl vyhrazen jenom na to, aby kontroloval obsah,“ popsal Köppl.

V lednu Svrčinová odklepla služby za miliony

Köppl navíc upozornil na skutečnost, že za jeho práce pro bývalého ministra Adama Vojtěcha se na mítincích Chytré karantény pravidelně zdůrazňovalo, aby informace na portále byly aktuální. Přiznal taky, že v rámci tiskového oddělení pověřená osoba s NAKITem průběžně komunikovala a dávala mu zpětnou vazbu, co a jak je potřeba upravit.

Zatímco ještě v polovině hovoru s redaktorem iDNES.cz Jakob přiznával svému resortu pouze poradní roli bez většího zapojení, poté, co byl konfrontován, že Svrčinová podepisuje každý měsíc smlouvy na několik milionů korun, své tvrzení upravil: „Ano, oni to pro nás spravují,“ přiznal.

Například jenom za leden hlavní hygienička uzavřela s NAKITem smlouvu za více než 12,1 milionu korun. V rámci nich došlo i na zmíněný Covid portál, za jeho správu a údržbu zaplatilo ministerstvo přes 500 tisíc.

Současný mluvčí si vyžádal prostřednictvím e-mailu odkaz na problematickou záložku, v níž mají být zastaralé a protiřečící informace. Redakce iDNES.cz spolu s odkazem zaslala Jakobovi i několik otázek, namísto toho se dočkala jen krátké odpovědi bez okomentování problémové části webu.

Ještě v pondělí odkazoval Covid portál na letáček neziskovky Loono, po upozornění iDNES.cz jej správci smazali.

„Děkuji za Váš podnět. Web covid.gov.cz je pod správou NAKIT a na jeho tvorbě a aktualizaci se konzultační rolí podílí také ministerstvo zdravotnictví. Web je průběžně aktualizován a doplňován. Vámi zmíněný materiál prověříme a pokud bude shledán nepřesným, bude z webu odstraněn,“ napsal Jakob v e-mailu.

Poté v průběhu úterý ministerstvo zmíněný odkaz na letáček neziskové organizace Loono v tichosti ze stránek stáhlo.