Martínek odstartoval změny. Léčba dětí s vzácnými nemocemi dostane nová pravidla

Joukl na ministerstvu jednal s vrchním ředitelem pro legislativu a právo Radkem Policarem. Ministerstvo podle něj představilo několik návrhů na změny v systému.

„Jde například o metodické pokyny či manuál – jak pro pojišťovny, tak pro rodiče nemocných dětí,“ řekl pro iDNES.cz Joukl. Podle něj by se měl změnit také vzdělávací systém pro revizní lékaře, kteří posuzují výši úhrad za zdravotní péči z veřejného zdravotního pojištění. Změnit by se mohla také legislativa.

Joukl bude se zástupci ministerstva znovu jednat v červnu. Do té doby by podle něj měly být zavedeny některé změny, které resort v úterý představil. V budoucnu navíc Joukl plánuje koordinační jednání s pojišťovnami.

Podle Joukla by se navíc měla sjednotit jak samotná zdravotní péče, tak její proplacení pojišťovnou. V některých případech se totiž může stát, že pojišťovna s úhradou léčby souhlasí, nemocnice ji ale následně odmítne provést. Jindy zase nemocnice se zákrokem souhlasí, ale pojišťovna jej neproplatí. „Péče by měla být sjednocována v okamžiku, kdy je daný případ indikován. Pojišťovna by to tedy opravdu měla proplatit,“ řekl Joukl.

Martínkova rodina žádala o úhradu zákroku opakovaně, pojišťovna ji ale pokaždé zamítla. Joukl se chce proti rozhodnutí odvolat a hodlá se také obrátit na soud.

Peníze od Martínka pomohou dalším dětem

Martínkovi rodiče Eva a Tomáš Zatloukalovi navíc dále pokračují v rozdělování peněz, které se ve sbírce podařilo vybrat. Také o tom informoval Joukl společně s Martínkovým otcem Tomášem Zatloukalem zástupce ministerstva. Rodina chce rozdělit přes čtyřicet milionů korun. První dar ve výši 330 tisíc korun získala devítiletá Markétka na operaci ruky ve Vídni.

„Kritériem je, aby to byl léčebný zákrok, který není hrazen pojišťovnou, či kmenová terapie. V této fázi zatím nejde například o rehabilitační pomůcky,“ vysvětlil Joukl.

Jedním z dětí, kterým peníze pomohou, bude také šestiletý Matýsek, jehož rodina shání peníze na nové ucho. Operace, při které lékaři chlapci zprůchodní zvukovod a vytvoří nový ušní boltec, se v Česku neprovádí. Matýskovi rodiče proto zvolili kliniku v Kalifornii, zákrok je ale drahý a pojišťovny jej nehradí.

Joukl pro iDNES.cz uvedl, že právě Matýskovi se Martínkova rodina rozhodla věnovat milion korun. „Ještě to nemůžu úplně vstřebat. Ráno mi volali z Donia, že pro mě mají dobrou zprávu na Velikonoce,“ řekla iDNES.cz Matýskova maminka Lenka Křížová.

„Včera jsme sbírku prodlužovali, protože byl poslední den. Martínek nám hodně pomůže,“ dodala Křížová. Matějovi rodiče shání celkem 2,3 milionu korun. Do vydání článku se ve sbírce podařilo vybrat přes 760 tisíc korun od více než tisíce dárců.