O korupci v Motole jsme nevěděli, zakázky prověříme, říká zástupce ministerstva

Soud poslal do vazby bývalého ředitele FN Motol Miloslava Ludvíka. Jaký je postoj ministerstva zdravotnictví k dění ve FN Motol? Pan ministr Válek kauzu okomentoval jen krátce po jednání vlády.

Ministerstvo zdravotnictví v současné době vychází pouze z veřejně dostupných zdrojů. My na základě vyhodnocení těchto zdrojů považujeme tu situaci za velice vážnou a pan ministr proto neprodleně přistoupil k odvolání pana Ludvíka z funkce ředitele nemocnice.

Zároveň bylo ke včerejšímu dni doručeno Fakultní nemocnici v Motole vzdání se funkce provozně technického náměstka Pavla Budínského. Nemocnici v současné době vede náměstkyně pro léčebně preventivní péči paní doktorka Valentová-Bartáková. To je současný stav.

Takže pan náměstek Budínský se vzdal funkce sám?

Ano, bylo doručeno jeho vlastnoručně podepsané vzdání se funkce.

Měli jste nějaké podezření, že by mohlo v rámci nemocnice docházet k podvodům? Všimli jste si třeba nějakých nesrovnalostí mezi Motolem a dalšími přímo řízenými nemocnicemi?

Ze zdrojů informací, které mělo ministerstvo k dispozici, jsme žádné indikace o podvodném jednání neměli. Tady je nutné upozornit, že nástroje orgánů činných v trestním řízení ministerstvo nemá a mít nemůže.

Plánujete v Motole dělat vlastní kontrolu, nebo necháváte vše na policii?

V současné době probíhá intenzivní šetření orgánů činných v trestním řízení, takže teď by asi veřejnosprávní kontrola ministerstva nebyla úplně účelná. Nicméně jednotlivé zakázky budou samozřejmě prověřeny všemi dostupnými nástroji.

Vidíte vy jako ministerstvo do zakázek jednotlivých nemocnic?

Tam záleží na tom, jestli se jedná o zakázku, která je nějakým způsobem součástí nějakého dotačního programu nebo evropských zakázek. Tam potom řídící orgán dotačního titulu samozřejmě může ty zakázky vidět při běžných nákupech. Když nemocnice státem řízené kupují z vlastních zdrojů, tak ty zakázky ministerstvo zdravotnictví nevidí. Je nutné upozornit, že těch zakázek, které nemocnice administrují, jsou tisíce.

Co bude s těmi zakázkami, které nyní policie prověřuje? Budou se muset zastavit?

To je na Fakultní nemocnici v Motole, aby to vyhodnotila. My se o to samozřejmě budeme zajímat.

Vrátím se k odvolání bývalého ředitele Ludvíka. Ministr Válek po dnešním jednání vlády uvedl, že chce nové vedení představit během několika dní. Řekl, že je potřeba sáhnout hlouběji než jen na ředitele. Je tedy ve hře výměna dalších náměstků a náměstkyň, včetně Lucie Valentové-Bartákové?

Pan ministr to řekl jasně, takže já to asi nebudu víc komentovat.

Myslíte si, že ta lhůta pár dní, kdy to chce mít pan ministr hotové, je dostatečně dlouhá na případnou výměnu celého managementu?

Myslím, že ta vážnost situace určitě vyžaduje rychlé řešení.

Jak probíhá spolupráce s náměstkyní Valentovou-Bartákovou? Má důvěru ministerstva a komunikuje s vámi?

Ta spolupráce probíhá a samozřejmě intenzivně komunikujeme. Paní náměstkyně měla v gesci léčebně preventivní péči, zná ty procesy v nemocnici, takže má určitě znalosti potřebné pro tu dočasnou funkci, kterou zastává.

Plánujete nastavit nějaké kontrolní mechanismy, kterým by mohly podobným situacím do budoucna zabránit?

Ministerstvo zdravotnictví provádí standardně takzvané veřejnosprávní kontroly hospodaření, což je něco trošku jiného než odhalování trestné činnosti, to je v gesci orgánů činných v trestním řízení. Takhle ten systém je nastavený, ale je vidět, že funguje. Samozřejmě bude provedena podrobná analýza, ale v okamžiku, kdy budeme mít jako ministerstvo zdravotnictví k dispozici alespoň předběžné oficiální informace, zatím pořád čerpáme z veřejných zdrojů.

Bývalý ministr Kubinyi ve vyjádření pro iDNES.cz kritizoval samotnou formu příspěvkových organizací. Problém je podle něj v tom, že ředitel je fakticky absolutní vládce. Zvažujete možnost, že by se tato forma změnila, například zavedením dozorčí rady nebo představenstva?

Ten způsob řízení odpovídá zákonu. Státem řízené nemocnice mají právní formu státní příspěvkové organizace, ale samotná právní forma určitě páchání trestné činnosti nezabrání. Ta korupce se bohužel v minulosti objevila i u jiných právních forem, například akciových společností.

Ve FN Motol mělo údajně dojít k zastavení plateb agenturám, které nemocnici dodávají pomocný personál, který není ve stálém zaměstnaneckém poměru. Víte o tom? Může to také souviset s děním v nemocnici?

Tuto informaci nemám. Na druhou stranu i z veřejných zdrojů víme, že byly zapečetěny některé kanceláře a i finanční účtárna, takže to může být technické zdržení související s tím zásahem.