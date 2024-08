Zdravotnictví rozšiřuje digitalizaci. Přidá žádanky, rozšíří se i v očkování

Letos do konce roku přibudou do aplikace EZ karta údaje o hrazených očkováních od roku 2010 a od roku 2025 limity doplatků na léky v lékárnách. Letos v lednu přitom ministerstvo podle návrhu novely zákona o elektronizaci zdravotnictví předpokládalo, že bude fungovat od roku 2025. Projekty elektronizace zdravotnictví jsou financované z evropských peněz prostřednictvím Národního plánu obnovy.

Dalším digitalizačním projektem jsou elektronické žádanky. Ministr Válek si od nich slibuje především lepší a rychlejší komunikaci mezi praktickým lékařem, pacientem, specializovanými pracovišti a pojišťovnami.

Ministr na setkání s novináři vyzvdihl dobré podmínky pro digitalizaci zdravotnictví v Česku. Už dnes mezi nemocnicemi v Česku a na Slovensku putují snímky elektronickou formou, což v Evropě podle Válka není běžné. „Chtěli jsme posunout elektronizaci na další úroveň,“ uvedl ministr.

Postupně by se měly doplňovat také nové funkcionality do mobilní aplikace EZ karta. Tuto aplikaci, který vznikla proměnou aplikace Tečka, má podle Válka v mobilu asi dva miliony lidí. V současné době zobrazuje očkování aplikovaná od roku 2023.

Údaje o tom, jaké očkování od roku 2010 klientovi hradila zdravotní pojišťovna, budou podle Válka v aplikaci do konce roku. „První krok provedeme v půlce září, kdy tam budou data části populace, všechna data tam budou do konce roku,“ řekl Válek. Pro opravy chybných údajů bude podle něj fungovat linka 1221.

„Připravovali jsme to tři roky a postupně systémy zavádíme. Pokud všechno bude probíhat tak, jak to máme naplánované, začneme s propojením nemocnic v příštím roce. Do konce příštího roku chceme mít všechno otestované,“ plánuje Válek.

Vracení doplatků má být snazší

Od ledna 2025 přejde ze zdravotních pojišťoven na Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) povinnost evidovat, kolik lidé zaplatili na doplatcích za léky na předpis v lékárně.

V systému e-recept se pak dosažení limitu započitatelných poplatků zobrazí i lékárníkovi, pacient dál bude doplácet jen jejich nezapočitatelnou část. Vlastní limit a jeho čerpání lidé uvidí v aplikaci EZ karta.

Limit u dětí a seniorů nad 65 let je 1000 korun, u starších 70 let a zdravotně postižených ve III. stupni invalidity 500 korun a u ostatních dospělých 5000 korun. Při překročení limitu v současné době částky vrací pacientovi zdravotní pojišťovna.

Pojišťovna počítá takzvaný započitatelný doplatek, tedy částku, která se platí u léku se stejnou účinnou látkou, kde je doplatek nejnižší. Nebude to tak znamenat, že pacient v lékárně nezaplatí nic, částka ale bude nižší.

První zákon o elektronizaci zdravotnictví vláda schválila v roce 2021, nastavoval hlavně pravidla a nástroje pro bezpečné sdílení informací mezi registry zdravotníků, pacientů a poskytovatelů nebo zdravotnickými zařízeními. Zavedl také registr zdravotnických pracovníků, pacientů a poskytovatelů zdravotních služeb, které umožní kontrolu přístupu do sdílených záznamů. O každém přístupu je záznam a pacienti mohou získat výpis toho, jaké informace jsou o nich vedeny.