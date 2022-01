Ministerstvo zdravotnictví vyvrací dezinformace... pomocí dezinformací

Informace na webu ministerstva zdravotnictví vyvracející dezinformace, lži, hoaxy a alternativní fakta o covid-19 obsahují informace, které jsou v nynější době nepravdivé. V prvních vlnách koronaviru byly aktuální, současná data je však už vyvracejí.

Ministerstvo například popírá informaci, že antigenní testy jsou nespolehlivé, a uvádí, že jsou vhodné pro široké použití. To se v současné době uplatňuje při plošném testování školáků a zaměstnanců, a to nezávisle na tom, zda vykazují nebo nevykazují příznaky onemocnění.

Výsledky testování dětí ve školách ukazují, že jejich nespolehlivost je nicméně vysoká. Například na Základní škole Drtinova v Praze 5 se podle ředitele školy Libora Šrámka testovalo v pondělí 3. ledna 517 žáků a učitelů. Pozitivní antigenní test měly dvě děti, následný PCR test u nich ale nákazu vyvrátil, řekl. Stejně to dopadlo v Základní škole Vodičkova v Praze 1, řekla ředitelka Dagmar Zelená.

Ve stejný den byl podle ředitelky Gymnázia Nad Štolou Renaty Schejbalové zachycen jeden žák s pozitivním antigenním testem, podobně jako v dalších oslovených školách ale následný PCR vyšel negativní. Kvůli nespolehlivosti používaných testů proto gymnázium testuje pozitivní žáky před odesláním domů raději vždy ještě jednou.

V pondělí 24. ledna potvrdily PCR testy nákazu u 59 procent dětí. Falešnou pozitivitu tak antigenní testy vykázaly v 41 procentech. Plošné testování by proto s okamžitou platností zrušil například epidemiolog a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula nebo primářka infekčního oddělení Fakultní nemocnice Bulovka Hana Roháčová.

Účinnost jednotlivých vakcín je diskutabilní

Ministerstvo také označuje za dezinformaci, že každá z vakcín je jinak účinná. Jde však o široký pojem. Myslí se tím její intenzita, nebo efektivnost v čase? Studie, kterou publikoval časopis Science ukázala, že účinnost vakcín Janssen, Moderna a Pfizer – BioNTech je v prvních týdnech od aplikace skutečně téměř shodná. Dramaticky se však mění právě v trvanlivosti účinku.

Rozdílnost účinnosti jednotlivých vakcín v čase (4. listopadu 2021).

Na stránkách Covid portálu, který je zřízený samotným ministerstvem zdravotnictví jsou pak občané vyzýváni k aplikaci posilující dávky očkování, a to ve stále se zkracujícím intervale.

Přeočkování třetí dávkou je dle ministerstva vhodné pro lidi, kteří dovršili 12 let a od prvních dvou dávek uplynulo minimálně pět měsíců. U jednodávkové vakcíny Janssen se doporučuje přeočkování již po dvou měsících.

Za zmínku stojí rovněž tvrzení ministerstva, že očkování je dobrovolné. Tato informace se na webových stránkách nacházela i v době, kdy tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch vydal vyhlášku o povinném očkování všech osob starších 60 let a také zdravotníků, pracovníků v sociálních službách, hasičů a policistů. S hrozbou jejich vyhazovu ze zaměstnání.

Ministerstvo popíralo, že by očkování bylo novým totalitním nástrojem a budoucí povinností „pro všechny“ pod hrozbou tvrdých trestů. Jako dezinformaci stále označuje, že těm, kteří se očkovat nenechají, budou odebírána základní lidská práva a svobody.

Už tři měsíce v kuse platí pro tyto lidi ovšem zákaz návštěv restaurací a kaváren, nebo divadel a jiných kulturních či zábavných akcí. V současnosti se odborníci shodují, že očkovaní a neočkovaní jsou zhruba stejně infekční, když jsou nakažení. Podle kritiků zákazu je opatření diskriminační a porušuje práva neočkovaných, kteří se mohou cítit jako občané druhé kategorie.

„Zákaz vstupu neočkovaným do restaurací, na kulturní a sportovní akce, do pěveckých souborů, bazénů, provozoven služeb atd. jsem kritizoval už dávno. Momentálně vzhledem k vlastnostem omikronu již zcela postrádá logiku a se zrušením tohoto nesmyslného opatření by se nemělo otálet,“ napsal například v těchto dnech na Twitteru molekulární biolog Omar Šerý.