Ministerstvo zasáhlo proti podvodům s očkovacími kódy pro akademiky

„Jsou otvírány další prioritní skupiny, přihlásilo se nám necelých 10 tisíc vysokoškolských učitelů. U nich byl jeden z těch kódů z jedné univerzity zneužit, takže jsme kód vyměnili a pokračuje se v očkování,“ řekl v pátek na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Petr Arenberger.

Podle ministra zdravotnictví by lidé neměli reagovat na různé inzeráty s prodejem kódů. U očkování by se mělo projevit, jestli do prioritní skupiny dotyčný skutečně patří.

„Vždy musíte v očkovacím centru prokázat, že máte k dávce oprávnění, že patříte do té konkrétní skupiny, takže je tam dvojitá kontrola. Je to vyhazování peněz a navíc je i na zvážení, jestli je to předbíhání vhodné. Já říkám, že není,“ dodal Arenberger.

„Bylo by to složité“

„V případě podvodů s kódy pro akademiky jde o jednotky případů a v tuto chvíli je evidujeme u České zemědělské univerzity,” řekl ministr Arenberger MF DNES. Podle něj zatím resort zdravotnictví neplánuje systematické změny. „Zatím k tomu není důvod, bylo by to složité,” dodal ministr.



Redakce iDNES.cz upozornila právě na problém s kupčením těchto kódů, redaktorce se podařilo díky němu zaregistrovat, a to přestože není akademický pracovník. Na problém v týdnu upozornila i samotné ministerstvo zdravotnictví, to ale tvrdilo, že systém není možné obejít.

„My kontrolujeme to, že ten kód dostal a potom ve spojitosti s tím, že má potvrzení od zaměstnavatele, že je akademik, tak na to konto je očkován. Jestli to takhle někde zneužije, to už je věc fakulty nebo zaměstnavatele,“ uvedl mluvčí resortu Jana Schillerová. Na očkovacím místě lidé potřebují potvrzení od zaměstnavatele, ale i to lze sehnat.



Registrace pro akademické pracovníky k očkování se otevřela v pondělí. Každá vysoká škola získala pro zaměstnance unikátní kód, kterým se mohou zaregistrovat k přednostnímu očkování, a to bez ohledu na věk. Registrace pro ně jsou možné do 15. června.

Na řadu s očkováním nejdříve přišli v republice klienti domovů pro seniory a zdravotníci, postupně se přidávali i senioři nebo učitelé. V současné době je registrace k očkování otevřená pro všechny starší 50 let, přednost mají také mladší pacienti s vybranými nemocemi. Podle nedávného vyjádření premiéra Andreje Babiše by se příští středu mohla otevřít registrace k očkování proti covidu pro lidi ve věku od 45 let.