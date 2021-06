Rusko a Tunisko extrémním rizikem nákazy. Cestovat tam půjde jen v nouzi

Ministerstvo zdravotnictví zakázalo od čtvrtka cestování do Ruska a od příštího týdne také do Tuniska, pokud to nebudou neodkladné či předem nahlášené cesty. Podle tiskové zprávy resort země zařadil do konce července mezi státy s extrémním rizikem nákazy koronavirem. Zdůvodňuje to tamním šířením mutací covidu-19.