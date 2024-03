Covidová Tečka se vrací. Je z ní EZkarta, ukáže všechna očkování

Ministerstvo zdravotnictví ve středu představilo novou aplikaci EZkarta, která tak vzkřísila již mrtvou Tečku. Ta vznikla v době covidu. Nová aplikace supluje mimo jiné fyzické očkovací průkazy.

Po aktualizaci Tečky je nutné se do EZkarty přihlásit prostřednictvím Identity občana. V úvodu se objeví informace o “spřažených osobách“, kam mohou spadat děti do 18 let, manžel či manželka, které ke správě musí udělit oprávnění.

Každá z osob má poté menu rozdělené na dvě položky, a to Covid-19 a Očkovací průkazka. V nabídce uživatel vidí své poslední očkování proti covidu a detail všech ostatních provedených očkování.

Očkování se objeví okamžitě

Z legislativních důvodů aplikace zobrazuje pouze očkování od 1. ledna 2023 a celou historii očkování proti covidu. V náhledu je tak možné vidět veškeré podrobnosti ohledně očkování, a to včetně názvu očkovací látky či místa podání. Volitelná je také poznámka lékaře, který očkování prováděl.

Celkový vzhled aplikace však zůstává velmi podobný Tečce. „Očkování se v EZKartě objeví okamžitě poté, co jej očkující lékař zaznamená do centrální evidence očkování vedené dle zákona,“ doplnilo ministerstvo zdravotnictví.

To současně poukazuje na to, že nová aplikace je vyvinuta za pomoci nejmodernějších technologií a obsahuje bezpečnostní prvky, které chrání osobní údaje obsažené v aplikaci. Zároveň však varuje na bezpečnostní rizika spojená s používáním aplikace. „Pro snížení těchto rizik je důležité dodržovat zásady používání mobilních zařízení,“ stojí dále v upozornění.

Mimo jiné doporučuje používat hesla, PIN kódy nebo biometrické prvky, jako je otisk prstu nebo rozpoznávání obličeje.

Kybernetická bezpečnost

Ohledně bezpečnosti. Resort nedávno vypsal veřejnou soutěž na „Služby EZ – Zavedení systému řízení bezpečnosti, implementace dokumentační základny, zvýšení povědomí o kybernetické bezpečnosti“. Tedy na zajištění kybernetické bezpečnosti Elektronizace zdravotnictví, kam také nová aplikace spadá.

Předmětem plnění je podle souhrnu zadávacího dokumentu, poskytovat odborné služby v oblasti kybernetické bezpečnosti.

„Jejich předmětem je celkové posílení kybernetické bezpečnosti v resortu spočívající zejména v zavádění formalizovaných postupů kybernetické bezpečnosti v souladu s účinnou legislativou a zvyšování povědomí o kybernetické bezpečnosti na všech úrovních resortu zadavatele,“ stojí dále v popisu. Předpokládaná cena zakázky je 54 153 846 korun bez DPH a má být spolufinancována z Národního plánu obnovy.

Do EZKarty se lze přihlásit pouze zabezpečeným způsobem pomocí Národní identitní autority. | foto: Ministerstvo zdravotnictví

Má za cíl přiblížit digitální služby

Samotná aplikace EZkarta také nabízí možnost exportu informací do elektronicky podepsaného PDF souboru, který je poté možné stáhnout.

„EZKarta je novou mobilní aplikací, která má za cíl přiblížit digitální služby resortu občanům. První zásadní službou, kterou nabízí, je očkovací průkazka občana. Cílem je postupně nabízet v EZKartě občanům další služby a informace, které se týkají péče o zdraví každého občana,“ stojí na stránkách EZkarty.

Jak již redakce iDNES.cz v minulosti upozornila, nová aplikace by měla v budoucnu umět i další věci. Zobrazí například údaje o poskytovatelích zdravotních služeb. Údaje v první verzi budou obsahovat název zařízení či poskytovatele, seznam poskytované péče, souřadnice na mapě či ordinační dobu.

Webová stránka s informacemi k EZkartě. | foto: iDNES.cz

„Uživatel aplikace eZkarta/Tečka si stáhne data a následně se mu zobrazí údaje o poskytovatelích zdravotních služeb v jeho okolí. Předpokladem je zapnutá polohovací služba,“ stojí ve smlouvě, kterou resort loni podepsal s Národní agenturou pro komunikační a informační technologie (NAKIT).

Smlouva současně uvádí, že cílem pro pacienty bude mít možnost si vybrat zdravotní zařízení s daným typem služeb ve svém okolí. O zařízení získá pacient další informace, třeba kontakty, otvírací doby a vybavení, například zda je v zařízení výtah či má bezbariérový vstup.