Ministr Vojtěch promluví o aktuálním vývoji výskytu koronaviru v Česku

Vojtěch promluví k aktuálním statistikám nemoci covid-19 v Česku. Ministerstvo zdravotnictví k pondělnímu ránu evidovalo celkem 4 591 nakažených a 72 mrtvých.

Stát plánuje v nejbližších dnech zavést plošné testování pracovníků domovů pro seniory. Pravidelné testy personálu by podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly měli provádět lékaři, kteří do domovů docházejí.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová chtěla plošné testování na koronavirus rozšířit i na všechny seniory z domovů. To však odmítl Prymula i premiér Andrej Babiš. Kapacitně to podle nich není možné.

Ministerstvo zdravotnictví už dříve nařídilo testy u seniorů, kteří se do zařízení nově stěhují, nebo kteří se do něj vracejí z nemocnic. Některé organizace na pomoc seniorům a akademici požadují ale plošné testování. Vojtěch to před pár dny odmítl s tím, že plošné testy nejsou úplně efektivní.



Domovy pro seniory si kromě nedostatečné vybavenosti ochrannými pomůckami stěžují i na nedostatek informací. Pracovníci v zařízeních nemají instrukce, jaké ochranné pomůcky se mají používat v běžné práci, u klientů v karanténě a u nakažených. Není také jasné, jak dlouho který prostředek vydrží, uvedl prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký.

