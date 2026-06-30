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Praktici nově předepíší přes 1200 léků. Změna uleví pacientům i specialistům

Lukáš Linhart
  13:18
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). (18. června 2026)

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). (18. června 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) na brífinku k převozu amerického...
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). (18. června 2026)
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). (18. června 2026)
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). (18. června 2026)
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Ministerstvo zdravotnictví od prvního července rozvolní omezení pro předepisování vybraných léků praktickými lékaři. Ti budou moci nově předepisovat celkem 1201 léků, které mohli dosud předepisovat pouze ambulantní specialisté. Rozvolnění má zlepšit dostupnost péče, ulevit pacientům od návštěv specialistů a také uvolnit kapacity pro složitější případy. „Ulehčí se pacientům život,“ řekl ministr Vojtěch k rozvolnění.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) v úterý před novináři uvedl, že změna navazuje na dlouhodobou reformu primární péče. „V roce 2018 jsme poprvé zahájili velkou reformu primární péče s cílem posílit primární péči praktických lékařů a celkově posílit poskytování zdravotní péče,“ řekl. Česká republika podle něj v porovnání s jinými zeměmi vykazovala až přílišnou „sešněrovanost“ v tom, kdo může dané léky předepisovat.

Cílem opatření má být posílení kompetencí praktických lékařů, a to především v péči o chronicky nemocné pacienty. „Je to skutečně velké penzum léků, které odteď budou moci předepisovat praktičtí lékaři,“ uvedl Vojtěch. Změna začne platit od 1. července. „Ulehčí se tak pacientům život, je to velmi propacientské opatření,“ míní ministr.

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Nově se má možnost předepisování týkat například psychiatrických a neurologických léčiv, léků na astma, léčby diabetu, kardiovaskulárních léků, dermatologických, gynekologických, očních, onkologických a dalších přípravků. Podle resortu se nerozšíří okruh pacientů s nárokem na úhradu, a změna proto nemá znamenat navýšení nákladů státního rozpočtu.

Podle vrchní ředitelky Sekce zdravotnických technologií Ministerstva zdravotnictví Markéty Foldyna Hellové má bezpečnost zůstat zachována, a to proto, že podle ní nejde o plošné uvolnění. Některé přípravky bude možné i nadále vyhradit pouze specialistům pomocí nového symbolu F. Riziko opakovaného vystavení receptů tak má podle Hellové omezovat také lékový záznam, do kterého lékaři mohou nahlížet.

Změna má pomoci především seniorům, pacientům v regionech, lidem s omezenou mobilitou i pacientům s chronickými nemocemi.

„Rodiny dětí s chronickými onemocněními často absolvují řadu pravidelných návštěv zdravotnických zařízení. Pokud je léčba dítěte stabilizovaná a odborné podmínky to umožňují, není důvod, aby musely navštěvovat specialistu pouze kvůli vystavení receptu,“ řekl místopředseda Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ctirad Kozderka.

Zkrácení čekací doby u specialistů, slibuje resort

„Praktický lékař je pro většinu pacientů prvním a nejdostupnějším kontaktem se zdravotním systémem,“ řekl předsedy Sdružení praktických lékařů Petr Šonka a doplnil, že u stabilizovaných chronických pacientů praktici dlouhodobě zajišťují jejich zdravotní stav. „Pokud je jediným důvodem návštěvy specialisty pouze předpis léku, který praktický lékař dosud nesměl předepsat, a není k tomu odborný důvod, pak dává smysl, aby tuto péči převzal praktický lékař,“ doplnil Šonka.

Ministerstvo tak očekává, že opatření může zkrátit čekací doby u specialistů. Těm podle Vojtěcha opatření zároveň poskytne větší prostor pro nové, akutní a komplikovanější případy. Jeden z hlavních podnětů na změnu předepisování pocházel podle Vojtěch od kardiologů. Kardiovaskulární onemocnění totiž podle něj v Česku patří mezi nejčastější příčiny úmrtí.

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Dosud bylo předepisování těchto léků vyhrazeno pouze ambulantním specialistům, ke kterým se však někteří pacienti obtížně dostávají nebo musí dlouho čekat na termín. Praktici proto dlouhodobě navrhovali omezení regulace, aby léky označené skupinou E, byly uvolněné i pro ně. Podobná praxe je totiž běžná ve většině evropských zemí, argumentovali.

Podle ministerstva zdravotnictví příprava novely vycházela z analýzy jednotlivých skupin léčiv a z diskusí s odbornými společnostmi, praktickými lékaři i Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

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