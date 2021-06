Únikem detailů o výměně diplomatů se zabývá policie, padlo trestní oznámení

„Mě to vůbec netěší. Doufám, že celá záležitost bude zevrubně prošetřena,“ uvedl Kulhánek.



Server IHNED.cz minulý týden napsal, že vláda odvolala 21 českých velvyslanců a zároveň na většinu z těchto postů schválila v utajeném režimu nové kandidáty. Změny se podle serveru týkají pětiny šéfů ambasád, ne všech 21 ale bude vystřídáno už letos.

Jmenování velvyslanců musí podepsat prezident Miloš Zeman. Podle České televize chce ministerstvo zahraničí letos obměnit celkem 26 velvyslanců a stejný počet také v příštím roce.



Například velvyslancem ČR v Římě bude podle dřívějších informací serveru Seznam Zprávy bývalý ministr zahraničí ve dvou úřednických vládách a aktuální náměstek šéfa české diplomacie Jan Kohout. Kohout je poradcem prezidenta Zemana.

Web Deníku N s odvoláním na zdroje z diplomacie napsal, že vláda na začátku minulého týdne schválila odvolání českého velvyslance u Organizace spojených národů (OSN) v Ženevě Petra Gajduška a velvyslankyně v Rakousku Ivany Červenkové. Kdo by mohl Červenkovou ve Vídni nahradit, není jisté. Gajduška by podle zdroje Deníku N měl nahradit současný ředitel odboru rozvojové spolupráce Václav Bálek.

Podle Hospodářských novin se má také přesunout velvyslanec na Slovensku a bývalý policejní prezident Tomáš Tuhý na velvyslanecký post do Slovinska a bývalý ministr dopravy Gustav Slamečka z velvyslaneckého postu v Jižní Koreji do Dánska. Novým velvyslancem v Polsku by se pak podle schválení vlády měl stát bývalý velvyslanec při EU Jakub Dürr.



Server Lidovky.cz uvedl, že novým velvyslancem v Chorvatsku bude Milan Hovorka, který je od září 2015 ambasadorem v Indii. Podle Seznam Zpráv vláda schválila i nominaci zástupce ředitele zahraničního odboru Hradu Petra Pirunčíka na velvyslanecký post na Ukrajině. Podle téhož webu má v Egyptě předčasně skončit velvyslanec Jan Fulík.

Místopředseda zahraničního výboru Jan Lipavský (Piráti) ve čtvrtek navrhoval, aby se v uzavřeném režimu jednalo pouze o nominacích, avšak veřejně o informacích o odvolání některých velvyslanců. Kulhánek ale nesouhlasil.

„I proces odvolávání má nějaké řádné postupy včetně podpisu prezidenta republiky. Jelikož k tomu ještě nedošlo, proces je stále v režimu V (vyhrazené) a nedá se dále komentovat,“ poznamenal ministr. Výbor odhlasoval uzavření jednání.