BIS objevila „krtka“ na ministerstvu zahraničí. Roky vynášel Rusům

Zrádce vynášel citlivé informace ruské Službě vnější rozvědky (SVR). BIS v první polovině tohoto roku s celým případem seznámila premiéra Petra Fialu i ministra zahraničí Jana Lipavského, informoval Deník N.

Jde o vysoce prověřeného zaměstnance, který měl i bezpečnostní osvědčení na nejvyšší stupeň přísně tajné, napsal server s odkazem na své zdroje z diplomacie. Na ministerstvu pracoval od 90. let a vedle centrály v Praze působil také na českých ambasádách, mimo jiné v jedné z afrických zemí.

BIS premiéra a ministra zahraničí s případem seznámila v první polovině letošního roku, píše Deník N. „Mohu potvrdit, že jsem rozhodl o přijetí takových kroků, díky kterým na ministerstvu již nepůsobí zaměstnanec, který spolupracoval s cizí mocí. Další informace nebudu z bezpečnostních důvodů komentovat,“ uvedl Lipavský.

„Jsem o celé věci informován a oceňuji práci tajných služeb, v tomto případě BIS. Je to důkaz toho, že bezpečnostní složky pracují kvalitně a ve prospěch českých občanů,“ cituje Deník N Fialu.

Informace za peníze

BIS podle deníku nejprve před lety zjistila, že SVR má na českém ministerstvu zahraničí zdroj citlivých informací, a poté ho identifikovala a sledovala. „Ruská rozvědka využila jeho slabosti pro ženy a peníze,“ cituje deník jeden ze svých diplomatických zdrojů.

Pracovník se totiž během svého působení ve zmíněné africké zemi seznámil s ruským párem, přičemž muž byl příslušníkem SVR. Vztah přerostl ve spolupráci. „Muž po českém diplomatickém pracovníkovi začal postupně vyžadovat informace z české diplomacie, a to i utajované. Ten za jejich předání opakovaně převzal peníze,“ dodal nejmenovaný zdroj.

Nikdo z oslovených však podle serveru neuvedl, zda se o případ zajímá policie či zda bývalý zaměstnanec čelí stíhání. „Nejde to udělat, protože jde o zpravodajské informace, které nemohou být použité u soudu. Současný zákon to neumožňuje,“ řekl však Deníku N vysoce postavený zdroj z justice, který si nepřál být jmenován.

Šéf Unie státních zástupců Jan Lata v obecné rovině uvedl, že z takových důkazů může policie v rámci prověřování a přípravného řízení vycházet. „Nicméně je zapotřebí zvažovat, zda je reálná šance, že by důkazy byly potvrzeny způsobem, který by byl procesně použitelný před soudem,“ uvedl. Policie by tak musela tyto informace potvrdit například svědeckými výpověďmi nebo vlastními odposlechy, které by povolil soud.

Potíže s Ruskem jsou dlouhodobé: