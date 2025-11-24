Americké manévry v Karibiku. Opusťte Venezuelu co nejdřív, žádá Čechy ministerstvo

České ministerstvo zahraničí doporučením reaguje na páteční varování amerického Federálního úřadu pro letectví (FAA) ohledně letů nad Venezuelou a částí Karibiku kvůli zvýšené vojenské aktivitě.
„V reakci toto upozornění většina leteckých společností, včetně Avianca, Iberia, TAP, Gol, LATAM, Caribbean, European a Turkish Airlines, zrušila své lety do a z Caracasu,“ informovalo dále ministerstvo. Lety nadále provozují pouze venezuelské společnosti, a to Avior a Laser či kolumbijská Wingo.
„Nedoporučujeme cestovat do Venezuely a za aktuální situace vyzýváme k jejímu opuštění. K odletu lze využít stále fungující spoje, především Wingo, například Caracas – Bogotá,“ dodal resort.
Spojené státy od září vyslaly do Karibiku dodatečné bojové lodě a letadla a v listopadu do oblasti připlulo i největší válečné plavidlo světa - americká letadlová loď USS Gerald R. Ford.
Americká vláda tvrdí, že chce v oblasti bojovat s pašeráky drog. Uvádí také, že několik pašeráckých lodí již v mezinárodních vodách americké námořnictvo zničilo. Americký prezident Donald Trump údery na Venezuelu jasně nevyloučil.
Venezuelská vláda autoritářského prezidenta Nicoláse Madura uvedla, že Spojené státy chystají agresi a v uplynulých měsících oznámila i několik vojenských cvičení.