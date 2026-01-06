„Ministerstvo zahraničí není kořist.“ Před úřadem se protestovalo proti reorganizaci

Autor: ,
  21:05
Několik desítek lidí se v úterý sešlo na Loretánském náměstí v Praze před budovou ministerstva zahraničních věcí, aby vyjádřily nesouhlas s personálními změnami na ministerstvu po nástupu nové vlády ANO, SPD a Motoristů. Řečníci dění na ministerstvu označili jako nepřátelské převzetí. Akci uspořádaly spolek Kaputin, Volt Česko, Občanský rozcestník a další organizace.

„Je to nepřátelské převzetí ministerstva,“ uvedl Adam Hanka z organizace Volt Česko. Podle Pavla Havlíčka z Asociace pro mezinárodní otázky výměna ředitelů sekcí vede na ministerstvu k odchodu zkušených diplomatů, paralyzuje výkon diplomatické služby a ochranu českých zájmů. „Nesmíme to nechat bez povšimnutí,“ dodal.

Vystoupila také bývalá diplomatka a současná poslankyně Gabriela Svárovská (Piráti/Zelení), která označila personální změny za účelovou čistku cílenou na zkušené diplomaty. Zdravici poslal bývalý ministr zahraničí Tomáš Petříček z tehdejší ČSSD, podle kterého personální změny budí víc než rozpaky, když odcházejí schopní diplomaté, kteří budovali kontakty roky.

Několik desítek lidí se v úterý sešlo na Loretánském náměstí v Praze před budovou ministerstva zahraničních věcí, aby vyjádřily nesouhlas s personálními změnami na ministerstvu po nástupu nové vlády ANO, SPD a Motoristů. (6. ledna 2026)
Několik desítek lidí se v úterý sešlo na Loretánském náměstí v Praze před budovou ministerstva zahraničních věcí, aby vyjádřily nesouhlas s personálními změnami na ministerstvu po nástupu nové vlády ANO, SPD a Motoristů. (6. ledna 2026)
Redukci míst na ministerstvech a dalších úřadech, takzvanou systemizaci, schválila posledním letošním zasedání vláda Andreje Babiše. Na snímku šéf Motoristů sobě Petr Macinka ministerstvo zahraničí a ministerstvo životního prostředí. (22. prosince 2025)
Několik desítek lidí se v úterý sešlo na Loretánském náměstí v Praze před budovou ministerstva zahraničních věcí, aby vyjádřily nesouhlas s personálními změnami na ministerstvu po nástupu nové vlády ANO, SPD a Motoristů. (6. ledna 2026)
14 fotografií

Havlíček připomněl také výroky šéfa Sněmovny a předsedy SPD Tomia Okamury v novoročním projevu, ve kterém například kritizoval poskytování zbraní Ukrajině, která se brání ruské invazi, a mluvil třeba o „ukrajinských zlodějích“. Proti tomu se ostře ohradili představitelé Ukrajiny. Havlíček doufá, že chystaná návštěva ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) na Ukrajině povede k urovnání vztahů.

Macinka chystá škrty na ministerstvech, zruší například sekci ochrany klimatu

V davu byl na několika cedulích nápis „MZV není kořist“. Jiná cedule vyjadřovala nesouhlas s konkrétními politiky, konkrétně s Macinkou, Okamurou a Filipem Turkem (Motoristé). V davu vlála také ukrajinská vlajka. Organizátoři akci označili jako pietu za českou diplomacii, účastníci k jedné z cedulí umístili několik desítek hřbitovních svíček.

Akce je podle organizátorů první, pokud bude stávající dění na ministerstvu pokračovat, jsou odhodlaní svolat další akce. Podle odhadu mohlo být na místě zhruba 80 lidí. Na dění dohlížela asi desítka policistů.

Vstoupit do diskuse (12 příspěvků)

Nejčtenější

Krok, jenž umocnil tragédii. Ve vyhořelém baru před lety zúžili schodiště na polovinu

Zúžení schodů během rekonstrukce ve švýcarském baru La Constellation v roce...

Švýcarský bar Le Constellation, kde na Nový rok zemřelo 40 lidí, prošel v roce 2015 rekonstrukcí. Provozovatelé během ní nechali zúžit schodiště vedoucí do baru na polovinu, upozorňuje německý...

Zemřel herec Pavel Nečas, boss Matějka z Okresního přeboru

Herec Pavel Nečas

Zemřel herec Pavel Nečas, bylo mu 59 let. Televizní diváci si ho pamatují například jako bosse Matějku ze seriálu a filmu Okresní přebor. Hrál například také v seriálech ZOO či Vinaři, filmech...

Hvězdami titulky Playboye jsou tři sexy vítězky castingu Hledáme Playmate

Lenka Šeflová, Sandra Taškovičová a Denisa Gudelj na obálce magazínu Playboy...

Pánský magazín otevírá rok 2026 silným symbolem. Na titulce lednového vydání Playboye se společně objevují tři vítězky castingu Hledáme Playmate - Denisa Gudelj (2022), Sandra Taškovičová (2024) a...

„Byla to jatka.“ Svědci popisují ohnivé inferno v baru, o příčině mají jasno

Tragédie ve Švýcarsku. Při požáru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynuly...

Děs, hrůza, zděšení. Švýcarsko se na Nový rok vzpamatovává z nejhoršího požáru za dlouhé desítky let. Při katastrofě v baru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynulo sedmačtyřicet lidí, sto...

Máme zraněné vojáky, pár vytáhli z ložnice. Trump ukázal fotku spoutaného Madura

Nicolas Maduro na palubě americké lodi Iwo Jima. (3 ledna 2026)

Venezuelský autoritářský vůdce Nicolás Maduro, kterého v sobotu při vojenské operaci v latinskoamerické zemi zajaly americké síly, byl přepraven na americkou válečnou loď a společně s manželkou budou...

Pryč s bílým světlem, vyzývá petice proti LED svítidlům v Praze. Odborníci souhlasí

Úsporné LED veřejné osvětlení na pražském Smíchově.

V Praze vznikla petice, která požaduje ukončení výměny původního veřejného osvětlení za LED svítidla s bílým světlem. To je v noci podle iniciativy Chraňme pražskou noc škodlivé pro lidské zdraví,...

6. ledna 2026  21:38

Po biči trocha cukru. Írán nabídne domácnostem novou dávku, chce utišit protesty

Každodenní život v ulicích Teheránu v době, kdy Íránci protestují proti režimu...

Íránský režim zkouší nový způsob, jak uklidnit demonstrace. Ty se celou zemí rozlévají už déle než týden a k rozčileným obchodníkům, kteří vlivem pádu národní měny a inflace dál a dál chudnou, se...

6. ledna 2026  21:29

„Ministerstvo zahraničí není kořist.“ Před úřadem se protestovalo proti reorganizaci

Několik desítek lidí se v úterý sešlo na Loretánském náměstí v Praze před...

Několik desítek lidí se v úterý sešlo na Loretánském náměstí v Praze před budovou ministerstva zahraničních věcí, aby vyjádřily nesouhlas s personálními změnami na ministerstvu po nástupu nové vlády...

6. ledna 2026  21:05

Desítky tisíc lidí v Praze jsou bez tepla, zprovoznění začne od 23. hodiny

Více než 10 tisíc domácností v Praze 4 je kvůli poruše horkovodu bez dodávek...

Část Prahy je od brzkého rána kvůli poruše horkovodu bez dodávek tepla a teplé vody. Výpadek postihl Michli, Krč, Pankrác, Nusle a Podolí, týká se až 11 tisíc domácností. Podle mluvčího radnice Aleše...

6. ledna 2026  9:24,  aktualizováno  21:04

V Brně zemřel v mrazivém počasí bezdomovec, tělo se našlo odpoledne

Přístřešek bezdomovců v Brně (6. prosince 2026)

V brněnské městské části Židenice zemřel v mrazivém počasí bezdomovec, příčinou úmrtí mohlo být podle záchranářů podchlazení. Mužovo tělo našli v úterý odpoledne. Potvrdila to mluvčí záchranné služby...

6. ledna 2026  21:02

Koalice ochotných chce poslat vojáky na Ukrajinu, ta je smířená s kompromisy

Prezident Macron vítá na koalici ochotných ukrajinského prezidenta Zelenského....

Zástupci zemí z takzvané koalice ochotných se v úterý v Paříži shodli na podpoře mírové dohodě na Ukrajině civilními a vojenskými misemi přímo na místě. To znamená i přítomností svých vojáků na...

6. ledna 2026  17:40,  aktualizováno  20:26

Trump Grónsko skutečně potřebuje, varuje expert. Vojensky si ho ale nevezme

Premium
Politolog Jan Jireš

Krátce poté, co Spojené státy provedly úspěšnou vojenskou intervenci do Venezuely a zajaly prezidenta Nicoláse Madura, mluví Donald Trump o dalším možném cíli USA. Říká, že Spojené státy potřebují...

6. ledna 2026

Naši vojáci na Ukrajinu nepůjdou, bez Trumpa mír nebude, řekl Babiš

Premiér Andrej Babiš se zúčastnil jednání lídrů takzvané koalice ochotných,...

Od naší zpravodajky v Paříži Premiér Andrej Babiš po jednání tzv. koalice ochotných v Paříži zdůraznil, že klíčem k ukončení války na Ukrajině zůstávají Spojené státy. „Bez Donalda Trumpa nikdy mír na Ukrajině nebude,“ prohlásil...

6. ledna 2026,  aktualizováno  19:56

Čtyřkolka připravovala bruslařkou magistrálu na Lipně, skončila pod hladinou

Hasiči pracují na vytažení potopené čtyřkolky u přívozu ve Frymburku asi 50 m...

Na zamrzlém Lipně u přívozu ve Frymburku se v úterý v podvečer potopila pracovní čtyřkolka. Na přehradě připravovala bruslařskou magistrálu. Místostarosta Frymburku varoval, že je přehrada...

6. ledna 2026  19:31

Stovky zrušených letů, pět mrtvých ve Francii. Sníh paralyzuje Evropu

Dopravní společnost KLM informovala, že kvůli nepříznivému počasí zruší na...

Zimní počasí výrazně narušilo provoz vlaků a vedlo ke zrušení stovek letů v Nizozemsku, v Británii byly zavřeny školy a ve Francii, kde se tvořily zácpy o délce několika set kilometrů, při dopravních...

6. ledna 2026  19:25

Grónsko patří svému lidu, uvedlo v prohlášení sedm evropských lídrů

Německý kancléř Friedrich Merz a francouzský prezident Macron na setkání v...

Grónsko patří svému lidu a pouze Dánsko a Grónsko mohou rozhodovat o záležitostech, které se týkají jejich vztahů, uvedli v úterý ve společném prohlášení lídři Francie, Německa, Itálie, Polska,...

6. ledna 2026  19:08

Falešný admirál obrážel ve Velké Británii vzpomínkové akce, roky mu to procházelo

Vzpomínkový ceremoniál ve waleském Llandudnu, na který dorazil i falešný...

Dvouhvězdičkový admirál, který se objevil na vzpomínkové akci britského námořnictva v Llandudnu na severu Walesu, postavil do pozoru všechny účastníky kladení věnců v Den válečných veteránů. Tak...

6. ledna 2026  18:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.