„Ministerstvo zahraničí není kořist.“ Před úřadem se protestovalo proti reorganizaci

„Je to nepřátelské převzetí ministerstva,“ uvedl Adam Hanka z organizace Volt Česko. Podle Pavla Havlíčka z Asociace pro mezinárodní otázky výměna ředitelů sekcí vede na ministerstvu k odchodu zkušených diplomatů, paralyzuje výkon diplomatické služby a ochranu českých zájmů. „Nesmíme to nechat bez povšimnutí,“ dodal.
Vystoupila také bývalá diplomatka a současná poslankyně Gabriela Svárovská (Piráti/Zelení), která označila personální změny za účelovou čistku cílenou na zkušené diplomaty. Zdravici poslal bývalý ministr zahraničí Tomáš Petříček z tehdejší ČSSD, podle kterého personální změny budí víc než rozpaky, když odcházejí schopní diplomaté, kteří budovali kontakty roky.
Havlíček připomněl také výroky šéfa Sněmovny a předsedy SPD Tomia Okamury v novoročním projevu, ve kterém například kritizoval poskytování zbraní Ukrajině, která se brání ruské invazi, a mluvil třeba o „ukrajinských zlodějích“. Proti tomu se ostře ohradili představitelé Ukrajiny. Havlíček doufá, že chystaná návštěva ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) na Ukrajině povede k urovnání vztahů.
V davu byl na několika cedulích nápis „MZV není kořist“. Jiná cedule vyjadřovala nesouhlas s konkrétními politiky, konkrétně s Macinkou, Okamurou a Filipem Turkem (Motoristé). V davu vlála také ukrajinská vlajka. Organizátoři akci označili jako pietu za českou diplomacii, účastníci k jedné z cedulí umístili několik desítek hřbitovních svíček.
Akce je podle organizátorů první, pokud bude stávající dění na ministerstvu pokračovat, jsou odhodlaní svolat další akce. Podle odhadu mohlo být na místě zhruba 80 lidí. Na dění dohlížela asi desítka policistů.