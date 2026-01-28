Stopka pro prezidenta na summit NATO? Macinkovy pindy jsou mimo, říká Lipavský

Ministerstvo zahraničí a jeho aparát musí podle bývalého šéfa české diplomacie Jana Lipavského (za ODS) respektovat usnesení vlády o tom, kdo bude Česko reprezentovat na letním summitu NATO v Turecku, přičemž klíčová je vždy dohoda premiéra s prezidentem. Silový postup ministra zahraničí je z logiky věci odsouzen k neúspěchu, uvedl Lipavský na síti X.
Tisková konference po jednání vlády. Na snímku ministr zahraničí Petr Macinka....

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku ministr zahraničí Petr Macinka. (19. ledna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Petr Macinka (Motoristé) na tiskové konferenci po jednání s prezidentem Petrem...
Končící ministr zahraničí Jan Lipavský (6. listopadu 2025)
Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...
Komunikace zpráv od Petra Macinky určených prezidentu Petru Pavlovi. (27. ledna...
Reagoval tak na úterní vyjádření ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé), podle něhož by českou delegaci na summitu neměl vést prezident Petr Pavel, neboť se pohybuje mimo ústavní rámec nejmenováním poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí.

Macinka v té souvislosti zmínil akreditaci na summit aliance, kterou za českou stranu vyřizuje jeho úřad. Svůj postoj chce ve středu v Bruselu sdělit generálnímu tajemníkovi NATO Marku Ruttemu.

Macinka komunikoval s Hradem jako amatér, dělá z Turka rukojmí, říká expert

„Česká státní správa je řízena hierarchicky. Ministr i ministerský aparát musí respektovat usnesení vlády a nesmějí jednat v rozporu s nimi. To je velmi důležitý princip. A právě ten dává premiérovi pravomoc rozhodnout, kdo bude na summitu Česko reprezentovat. Klíčová je vždy dohoda prezidenta s premiérem a silový postup ministra zahraničí je z logiky věci odsouzen k neúspěchu. Pokud tedy vláda schválí usnesení, jako tomu bylo v minulých letech, že hlavou delegace na summit NATO je prezident republiky, ministerstvu zahraničí nezbývá než cestu připravit,“ napsal Lipavský.

„Všechny ty pindy o akreditacích jsou úplně mimo,“ zdůraznil bývalý ministr zahraničí.

„I kdyby se Macinka stavěl na hlavu, tak nemůže ‚zakázat‘ prezidentovi vést delegaci na summit NATO,“ míní.

Podle vyjádření Hradu je české zastoupení na aliančním summitu věcí dohody mezi hlavou státu a premiérem. Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) přitom dříve opakovaně řekl, že ČR bude na summitu NATO reprezentovat hlava státu.

Když nebude Turek na MŽP, spálím mosty, že to vejde do učebnic, hrozil Macinka

Kvůli nejmenování Turka členem vlády v úterý eskaloval spor mezi prezidentem Pavlem a ministrem zahraničí Macinkou. Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že mu šéf Motoristů doručil prostřednictvím poradce Petra Koláře textové zprávy, které hlava státu považuje za pokus o vydírání.

Komunikaci Macinky a Koláře, která se týkala odmítavého postoje hlavy státu k Turkovi, Hrad zveřejnil. Macinka poté uvedl, že svá slova za vydírání nepovažuje a snaha ovlivnit něčí postoj v politice je podle něj podstatou každého vyjednávání.

Opozice vyzvala premiéra, aby nechal Macinku odvolat, pokud ministr nerezignuje sám. Podle Babiše jsou Macinkova slova nešťastná, o vydírání ale nejde a pozval Pavla i Macinku pozval ke společnému jednání.

