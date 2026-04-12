Pavlova kritika Trumpa je politováníhodná, nejde o postoj vlády, zní z ministerstva

  13:58
Představitelé ministerstva zahraničí se rozhodli veřejně distancovat od kritiky, kterou proti šéfovi Bílého domu Donaldu Trumpovi vznesl ve středu český prezident Petr Pavel. Podle vyjádření Ministerstva zahraničních věcí ČR (MZV) prezidentův výrok, v němž Trumpa označuje za hrozbu pro soudržnost Severoatlantické aliance (NATO), neodráží oficiální pozici české vlády.
„Donald Trump udělal pro snížení důvěryhodnosti NATO v posledních týdnech více, než se (ruskému prezidentovi) Vladimiru Putinovi podařilo za mnoho let. To samozřejmě není dobrá zpráva,“ řekl Pavel ve středu ve vysílání podcastu Ptám se já pro server Seznam Zprávy. Podobně se na adresu Trumpa Pavel tento týden vyjádřil i při debatě a půdě Univerzity Karlovy.

Nad slovy českého prezidenta nyní vyjádřili představitelé MZV politování a zdůraznili, že neodráží oficiální pozici vládní koalice, a tudíž ani české zahraniční politiky.

Pavel ostře o Trumpovi. NATO poškodil více než Putin, řekl český prezident

„Vláda České republiky přikládá zásadní význam síle, jednotě a věrohodnosti NATO, stejně jako pevnému transatlantickému partnerství mezi Evropou a Spojenými státy. Ministerstvo dále zdůrazňuje, že současný stav česko-amerických vztahů je mimořádně silný a v kontextu aktuálních vlád na obou stranách dochází k jeho dalšímu prohlubování,“ stojí v příspěvku resortu zveřejněném na síti X.

Ono prohlubování podle MZV dokládá „šíře a intenzita spolupráce v klíčových oblastech, včetně obrany a bezpečnosti, energetiky, ekonomiky a nových technologií, jakož i intenzivní dialog na vysoké politické úrovni.“

Samotný prezident Pavel v podcastu rovněž zmínil, že se USA ke svým spojencům v NATO nechová férově a jejich kritika ohledně neochoty pomoci Spojeným státům ve válce s Íránem je neoprávněná. „NATO není aliance, která bude automaticky pomáhat při válkách vedených mimo alianční území,“ míní prezident Pavel.

