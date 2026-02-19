Okamžitě opusťte Írán, vyzývají země své občany. V zemi jsou i jednotky Čechů

  15:25
Světové agentury i mnozí politici varují, že USA by mohly v blízkých hodinách zaútočit na Írán. Kvůli obavám z možného válečného konfliktu například polský prezident Donald Tusk vyzval Poláky, aby zemi okamžitě opustili. Redakce iDNES.cz oslovila i české ministerstvo zahraničí, zda bude nějak na situaci reagovat.
„Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) dlouhodobě varuje před cestami do Íránu a vyzývá k opuštění země, a to i v souvislosti s možným dalším zhoršením bezpečnostní situace. Aktuálně evidujeme pro Írán v systému DROZD jednotky cestovatelů,“ uvedl na dotazy iDNES.cz zástupce tiskového mluvčího ministerstva Vladimír Buchar.

K odpovědi přidal také odkaz na stránky ministerstva, kde varuje před cestami a vyzývá k opuštění Íránu.

„Pokud se i navzdory varování před cestami již v Íránu nacházíte, dodržujte všechna bezpečnostní opatření a doporučení místních úřadů a bezpečnostních orgánů. Vyhýbejte se davům, dbejte zvýšené opatrnosti,“ radí na stránkách ministerstvo.

Současně lidi upozorňuje, aby se vyvarovali pořizování fotografií či videozáznamů příslušníků bezpečnostních sborů, vládních a armádních budov a dalších citlivých objektů, například objektů bezpečnostních složek. „V případě nouze se lze obrátit na Velvyslanectví ČR v Teheránu ,“ uvádí na webu dále resort.

Trump mohl nařídit údery na Írán

Agentura AFP v týdnu napsala, že Spojené státy přesouvají k Íránu velký počet lodí, bojových letadel i logistických letounů. Děje se tak v situaci, kdy anonymní zdroje z americké administrativy dávají v médiích najevo, že by Trump mohl nařídit údery na Írán.

Server Axios s odkazem na americké zdroje napsal, že americká administrativa se přiblížila k rozhodnutí zahájit údery na Írán, které by mohly trvat několik týdnů.

Opevnit reaktory, schovat ajatolláha. Írán očekává smršť amerických bomb

Ve čtvrtek polský premiér Donald Tusk vyzval Poláky v Íránu, aby zemi okamžitě opustili. Podle stanice TVN24 uvedl, že možnost vypuknutí ostrého konfliktu je velmi reálná a během příštích několika desítek hodin už nemusí být evakuace možná.

„Existuje mnoho důvodů pro úder“

Tento týden jednali v Ženevě íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí s americkými vyslanci Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem o íránském jaderném programu. Rozdíly mezi oběma stranami zůstávají podle diplomatických zdrojů značné.

„Existuje mnoho důvodů a argumentů pro úder proti Íránu,“ řekla ve středu mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová, která vyzvala Írán k uzavření dohody.

USA od Íránu očekávají písemný návrh, jak vyřešit spor. Rubio bude jednat v Izraeli

Je to podruhé v posledních měsících, co polská vláda vyzvala své občany k opuštění této blízkovýchodní země, poznamenala agentura AFP. Polské ministerstvo zahraničí vyzvalo Poláky k odjezdu z Íránu a varovalo je před cestami do tohoto státu v polovině ledna.

Spojené státy vyzvaly Američany k okamžitému opuštění Íránu na začátku tohoto měsíce a podobné bezpečnostní varování podle stanice CNBC zveřejnily i v lednu.

USA mají mnoho důvodů zasáhnout v Íránu, pohrozila mluvčí Bílého domu

„Bezprecedentní eskalace“

Rusko ve čtvrtek v souvislosti s napětím vyzvalo všechny strany, včetně svého spojence Teheránu, ke zdrženlivosti a diplomacii. Podle státní agentury TASS se takto vyjádřil mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov.

„Rusko pokračuje v rozvíjení vztahů s Íránem a přitom vyzýváme naše íránské přátele i všechny strany v regionu ke zdrženlivosti, obezřetnosti a vyzýváme je k tomu, aby přijaly politické a diplomatické prostředky jako absolutní prioritu při řešení různých problémů,“ řekl ve čtvrtek novinářům Peskov, který hovořil o „bezprecedentní eskalaci“ napětí kolem Íránu.

Podobný vývoj. Sedm set slovenských umělců varuje Česko před Klempířem

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová se v Praze setkala se svým...

Více než 700 představitelů slovenské kultury, včetně herců a režisérů, vyjádřilo obavy z příštích kroků českého ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy) a vyslovilo podporu českým kolegům v...

19. února 2026  14:53

Restaurace vítají EET i nižší daň na nealko. Výrobci ji chtějí protlačit i v obchodech

Pokladní systém Dotykačka.

Návrat elektronické evidence tržeb (EET) a snížení DPH na nealkoholické nápoje ve stravovacích službách patřily k hlavním bodům středeční tiskové konference ministryně financí Aleny Schillerové....

19. února 2026  14:52

