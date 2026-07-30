Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Slavia při derby pochybila, další sankce ale nejsou nutné, oznámilo vnitro

Autor: ,
  10:56
Hasiči odklízejí světlici ze hřiště ve chvíli, kdy se ze země zvedají slávista...

Hasiči odklízejí světlici ze hřiště ve chvíli, kdy se ze země zvedají slávista Tomáš Chorý a sparťan Asger Sörensen. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Slavističtí fanoušci bezhlavě vbíhají na hřiště, ačkoliv derby se Spartou ještě...
Slávistický obránce David Douděra po gólu proti Spartě.
Choreo sparťanských fanoušků během derby se Slavií v Edenu.
Michal Sadílek ze Slavie a Garang Kuol ze Sparty během derby
18 fotografií
Ministerstvo vnitra zastavilo správní řízení s fotbalovým klubem SK Slavia Praha kvůli výtržnostem při květnovém derby se Spartou.

Vnitro ve čtvrtek oznámilo, že během řízení zjistilo závažná pochybení, kterých se Slavia dopustila při zajištění bezpečnosti a pořádku na stadionu. nicméně dospělo k závěru, že přijatá opatření ze strany klubu a disciplinární tresty od Ligové fotbalové asociace jsou dostatečné a další sankce nejsou nutné.

„Fotbalovému klubu nebyla uložena sankce spočívající v povinnosti konat určená soutěžní utkání bez účasti návštěvníků. Zastavení řízení však nijak nezmírňuje závažnost zjištěných pochybení ani odpovědnost SK Slavia Praha za nedostatečné zabezpečení utkání,“ zdůraznilo ministerstvo.

Slavii hrozí zavření stadionu na rok. Klub ale v řízení spoléhá na plusové body

Fanoušci Slavie 9. května během zápasu se Spartou v nastaveném čase vběhli na hřiště, napadli hráče soupeře a házeli světlice do sektoru hostujících diváků. Disciplinární komise rozhodla o kontumaci duelu 3:0 ve prospěch Sparty. Úřadující mistři ligy dostali pokutu deset milionů korun a čtyři zápasy musejí odehrát před prázdnými tribunami.

11. května 2026
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Eurobankovky se změní, hlasuje i veřejnost. Mezi návrhy je česká stopa

Design bankovek E (Myrsini Vardopoulou)

Společná evropská měna euro dozná změn. Poprvé od vzniku jeho fyzického platidla v roce 2002 se bude měnit design bankovek. Evropská centrální banka představila deset sad, mezi kterými mohou...

Co je v Itálii levnější než v Česku? Srovnali jsme regály supermarketů

Prodejna Interspar v italském Bolzanu 10.7. 2026

Chystáte se v Itálii nakupovat? Pak se vyplatí vědět, co si tam pořídíte levněji než doma a co je naopak lepší přivézt s sebou. Prošli jsme regály italského supermarketu od brambůrek přes ryby až po...

Vysychající Dunaj odhaluje vraky z války i nevybuchlou munici. Hladina je na rekordu

Záběr z dronu na loď u břehu Dunaje v srbském Apatinu (26. července 2026)

Silné sucho a mimořádné vlny veder v Evropě srazily hladinu Dunaje na historická minima. Z řeky se vynořují desítky let staré vraky lodí, nevybuchlá válečná munice i archeologické nálezy. Nízký stav...

V Náměšti se zřítil vrtulník, zemřela vojákyně. Venomy dočasně přestanou létat

Záchranné složky zasahují na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad...

V Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se ve čtvrtek zřítil armádní vrtulník Venom, na jehož palubě bylo pět vojáků. Jedna příslušnice nehodu nepřežila. Na místo dorazil také ministr obrany Jaromír Zůna....

Obří duha z naháčů. Fotograf na Kanárech podpořil LGBT+ komunitu

Stovky nahých lidí pomalovaných barvami pózovaly na náměstí v Las Palmas pro...

Nejnovější projekt amerického fotografa Spencera Tunicka v neděli oživl na náměstí v Las Palmas. Nazí lidé natření rozličnými barvami, kteří stáli v zástupech nebo leželi na zemi, vytvořili obrazec...

VIDEO: Bratří medvědi se rochní v ledu. Zoo jim ho do výběhu nasypala tuny

Lední medvědi dostali do výběhu několik tun ledových kostek. (30. července 2026)

Příjemné osvěžení pro medvědy a neobvyklá atrakce pro návštěvníky. V pražské zoo se ve středečním tropickému dni rozhodli opět hodit kostky ledu ledním medvědům. Čtvrteční teploty mají totiž...

30. července 2026  11:25

Polsko zasáhla ruská raketa. Dopadla na východě země, vzlétly stíhačky

Polsko zasáhla ruská raketa, dopadla na východě země. Polská armáda neznámý...

Vojenský letoun F-16 byl v noci na čtvrtek vyslán k zásahu proti objektu letícímu na východě Polska, uvedla ráno polská armáda. Asi 45 kilometrů jižně od Lublina poté vojáci objevili asi deset metrů...

30. července 2026  8:50,  aktualizováno  11:11

Nejste můj prezident, vzkázal Putinovi mladý herec. Po pár hodinách to vzal zpět

Neuvěřitelný obrat. Ruský herec Jarmuščik den po kritice Putina úplně otočil

Nejste můj prezident, vzkázal šestadvacetiletý ruský herec Alexej Jarmuščik šéfovi Kremlu Vladimiru Putinovi. Ve videu, které zhlédlo na milion lidí, pochyboval o popularitě ruského vládce i ruském...

30. července 2026  11:04

Dokončit práci i jen být do počtu. Poslanci vysvětlují, proč jdou do komunálních voleb

Premium
Na snímku jsou (zleva) Jiří Bouška (za ANO), Zdeňka Blišťanová (TOP 09), Petr...

Ačkoli téměř všechny strany veřejně vystupují proti kumulaci funkcí v politice, našla se i letos řada poslanců, kteří chtějí po volbách zároveň se Sněmovnou usednout i v křesle starosty nebo aspoň...

30. července 2026

Generální ředitel ČRo prodloužil mandáty stávajícím šéfům regionálních studií

Logo Českého rozhlasu

Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral prodloužil mandáty všem stávajícím ředitelům regionálních studií. Ve vedení dvanácti ze čtrnácti regionálních studií veřejnoprávního rozhlasu tak budou...

30. července 2026

Budu se snažit prosadit opatření ke snížení konzumace alkoholu, řekl Vojtěch

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na veřejném slyšení Senátu na téma Politika...

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch slibuje, že předloží návrhy, které by měly vést k poklesu spotřeby alkoholu. „Budu se snažit o to, abychom skutečně přijali opatření, která povedou ke snížení...

30. července 2026  10:25,  aktualizováno 

Slavia při derby pochybila, další sankce ale nejsou nutné, oznámilo vnitro

Hasiči odklízejí světlici ze hřiště ve chvíli, kdy se ze země zvedají slávista...

Ministerstvo vnitra zastavilo správní řízení s fotbalovým klubem SK Slavia Praha kvůli výtržnostem při květnovém derby se Spartou.

30. července 2026  10:56

Smolná jízda. Šoférovi se zákazem řízení vypadla cestou spolujezdkyně z auta

ilustrační snímek

V Horní Bříze na Plzeňsku vypadla z jedoucího auta mladá žena. V zatáčce otevřela dveře od auta, aby uvolnila ve dveřích přivřený bezpečnostní pás, a vypadla. Nehoda bude mít dohru i pro řidiče,...

30. července 2026  10:54

Předvolební bizár v Chomutově. Opozičnímu hnutí někdo po 16 letech ukradl název

Centrum Chomutova

Největší opoziční hnutí PRO Chomutov, které funguje 16 let, zjistilo, že někdo registroval na ministerstvu vnitra pro říjnové komunální volby hnutí pod stejným názvem. Vlastní název kandidátky proto...

30. července 2026  10:54

Zemřel botanik a popularizátor vědy Václav Větvička, bylo mu 88 let

Někdejší ředitel Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy...

V noci na čtvrtek zemřel v Hamzově léčebně v Luži – Košumberku známý botanik Václav Větvička. Informoval o tom Chrudimský deník, kterému to potvrdil ředitel léčebny Václav Volejník. Větvičkovi bylo...

30. července 2026  10:50

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí rostla o 2 procenta, íránskému šoku odolává

ilustrační snímek

Hrubý domácí produkt si připsal solidní meziroční růst o dvě procenta, uvedl Český statistický úřad v předběžném odhadu. Ve srovnání s prvním čtvrtletím vzrostla česká ekonomika 0,4 procenta a...

30. července 2026  10:49

KOMENTÁŘ: Univerzity už nejsou vstupenkou ke vzdělání. Tak k čemu vlastně jsou?

Ilustrační foto.

Ještě před pár desítkami let byla univerzita skoro jedinou legitimní cestou k pokročilejším znalostem. Kdo chtěl číst odborné knihy, potkávat kapacity svého oboru nebo poslouchat kvalitní přednášky,...

30. července 2026  10:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.