Vnitro ve čtvrtek oznámilo, že během řízení zjistilo závažná pochybení, kterých se Slavia dopustila při zajištění bezpečnosti a pořádku na stadionu. nicméně dospělo k závěru, že přijatá opatření ze strany klubu a disciplinární tresty od Ligové fotbalové asociace jsou dostatečné a další sankce nejsou nutné.
„Fotbalovému klubu nebyla uložena sankce spočívající v povinnosti konat určená soutěžní utkání bez účasti návštěvníků. Zastavení řízení však nijak nezmírňuje závažnost zjištěných pochybení ani odpovědnost SK Slavia Praha za nedostatečné zabezpečení utkání,“ zdůraznilo ministerstvo.
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Slavii hrozí zavření stadionu na rok. Klub ale v řízení spoléhá na plusové body
Fanoušci Slavie 9. května během zápasu se Spartou v nastaveném čase vběhli na hřiště, napadli hráče soupeře a házeli světlice do sektoru hostujících diváků. Disciplinární komise rozhodla o kontumaci duelu 3:0 ve prospěch Sparty. Úřadující mistři ligy dostali pokutu deset milionů korun a čtyři zápasy musejí odehrát před prázdnými tribunami.
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11. května 2026