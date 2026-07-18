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SPD chybí ve zprávě o extremismu. Dva její autoři končí na ministerstvu vnitra

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  9:32
„Snaží se mě kriminalizovat za názory,“ řekl šéf SPD Tomio Okamura na tiskové...

„Snaží se mě kriminalizovat za názory,“ řekl šéf SPD Tomio Okamura na tiskové konferenci. (7. ledna 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Tomio Okamura (SPD) na tiskové konferenci (10.července 2026)
Tisková konference po jednání vlády. Na snímku ministr vnitra Lubomír Metnar....
Hnutí SPD spustilo novou kampaň.
Kampaň SPD.
35 fotografií
Ve zprávě ministerstva vnitra o extremismu za loňský rok není zmíněné vládní hnutí SPD, které se v ní předtím objevovalo opakovaně. Z ministerstva také odcházejí dva z autorů dokumentu. Důvod neuvedli. Podle serveru Seznam Zprávy, jenž o tom informoval, je jím i finální podoba zprávy, kterou v pondělí projedná vláda. SPD letos v červnu udělil soud tří milionový trest za podněcování nenávisti.

Z vnitra podle serveru Seznam Zprávy odchází seniorní analytik Jiří Pětioký, který byl dlouhodobě za zprávu o extremismu zodpovědný. Končí i ředitel odboru bezpečnostní politiky Radek Šubrt, který serveru svůj odchod potvrdil. Důvod komentovat nechtěl. Seznam zprávy s odkazem na své zdroje tvrdí, že za koncem obou je i podoba zprávy, v níž nejsou zahrnuty politické subjekty. Podle serveru byly vyřazeny na pokyn vedení ministerstva.

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Vnitro to popírá. „Zpráva o extremismu a předsudečné nenávisti za rok 2025 vznikla standardním způsobem na základě podkladů odborných útvarů a dalších zapojených institucí. Jedná se o každoročně zpracovávaný analytický materiál. Do odborného obsahu zprávy nezasahují žádní političtí představitelé,“ sdělila serveru mluvčí vnitra Ivana Nguyenová.

Ve zprávě z roku 2024, kterou schvalovala ještě předchozí vláda Petra Fialy (ODS), hnutí SPD zmíněné bylo. Stejně tak se objevilo ve zprávách za předcházející roky. Loni v říjnu ale Městský soud v Praze pravomocně potvrdil, že ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí, když ho zařadilo do zprávy o extremismu za druhé pololetí roku 2020.

SPD do zprávy o extremismu nepatřila, rozhodl soud. Omluvu hnutí ale nepřiznal

Omluvu soud SPD nepřiznal. Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) letos v únoru oznámil, že resort stahuje dovolání, které v tomto sporu podal. Podle Metnara se tak stalo bez jeho pověření a za jeho zády.

SPD podala kvůli zařazení do zpráv více žalob, v dalších sporech dosud pravomocné rozhodnutí nepadlo.

Soud letos v červnu udělil SPD peněžitý trest tři miliony korun za podněcování k nenávisti kvůli předvolebním plakátům, které vzbuzovaly kontroverze. Obžalobě čelí i šéf SPD Tomio Okamura, stíhání je ale kvůli jeho poslanecké imunitě přerušené.

3. června 2026

Soudy

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