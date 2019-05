Vnitro navrhuje zjednodušení právního řádu, chce zrušit až 800 zákonů

16:34 , aktualizováno 16:34

Ministerstvo vnitra navrhuje zrušení více než 800 zákonů, nařízení a vyhlášek, které jsou sice formálně platné, ale už se nepoužívají. Od návrhu, který v pondělí ministr Jan Hamáček (ČSSD) poslal do připomínkového řízení, si resort slibuje zpřehlednění právního řádu. Vláda by ho měla projednat do července.