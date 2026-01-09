Manuál pro přežití 72 hodin si polovina lidí alespoň prolistovala, někteří ho spálili

Na podzim loňského roku začali lidé po celé republice objevovat ve svých poštovních schránkách příručku 72 hodin. Brožura jim radí, jak se připravit a zachovat při mimořádné situaci, například při tornádu či povodních. Dostupná je také na webu. V papírové podobě ji všechny domácnosti měly dostat do konce listopadu.
Ministerstvo vnitra v pátek zveřejnilo vyhodnocení, jak se lidé mimo jiné k příručce postavili. Sociologické šetření podle resortu potvrdilo, že většina příjemců věnovala příručce pozornost a ve společnosti významně vzrostlo povědomí o krizové připravenosti.
Třetina lidí si příručku detailně prostudovala
„83 procent domácností, do kterých byla příručka distribuována, jí podle dat ze sociologického šetření věnovalo pozornost. 31 procent lidí si příručku prostudovalo detailně, 52 procent ji alespoň prolistovalo,“ vyplynulo z průzkumu společnosti STEM pro ministerstvo vnitra.
Z průzkumů, které se konaly v prosinci, také vyplynulo, že 2,6 milionu lidí označilo příručku za pozitivní a potřebnou. 3,1 milionu lidí si ji pak podle resortu uschovalo doma pro budoucí použití.
„Data ukazují, že jsme reagovali na reálnou potřebu občanů. Praktické, srozumitelné a státem garantované informace veřejnost vítá. Každá koruna investovaná do prevence je tou nejefektivnější cestou, jak minimalizovat škody při skutečných krizích,“ řekl ředitel odboru komunikace ministerstva vnitra Miroslav Jašurek.
Ministerstvo také zmínilo, že veřejnost přijala příručku převážně pozitivně.
„Přestože 15 procent příjemců pociťovalo v souvislosti s tématem určité obavy, komunikace se zaměřila na jejich zmírnění praktickými radami. Abychom minimalizovali obavy u zranitelných skupin, připravili jsme cílenou podporu pro pomáhající organizace,“ uvedl resort v tiskové zprávě s tím, že pro dotazy lidí byla zřízena speciální infolinka.
Náklady:
Celkové náklady na realizaci projektu doposud činily 23 825 175 korun včetně DPH. Částka zahrnuje:
Zdroj: Ministerstvo vnitra
„První fáze položila informační základ, ale naším přetrvávajícím cílem je dále občany motivovat k reálným krokům. Je důležité, aby lidé znalosti využili k zajištění zásob vody, trvanlivých potravin a nezbytného vybavení. Připravená domácnost totiž není zátěží, ale naopak oporou, která může v krizi pomoci sousedům, seniorům nebo rodinám s dětmi,“ doplnil vedoucí oddělení strategické komunikace ministerstva vnitra Jan Paťawa.
Ministerstvo také reagovalo na některé výtky, kdy některým lidem údajně příručka nedorazila. Příručka byla podle ministerstva doručována do schránek na všechny adresy, které má Česká pošta ve své databázi.
„Proč se příručka nemusela dostat do některých domácností? Nepřístupná nebo neoznačená schránka, nové stavby – novostavby nebo nově vzniklé adresy nemusely být ještě zahrnuty v databázi, společné schránky, logistická chyba – při distribuci takového rozsahu mohlo dojít k ojedinělým chybám na straně dodavatele,“ vyjmenovalo důvody mimo jiné ministerstvo, které lidem, kteří příručku nedostali, doporučuje si ji prostudovat právě na webu 72h.gov.cz a stáhnout si ji v PDF verzi.
Resort zároveň poukázal na negativní reakce na sociálních sítích. „Jsou hlasitější, ale nejsou reprezentativní pro celou českou společnost,“ doplnilo vnitro s tím, že podle některých reakcí na sociálních sítích spousta lidí příručku ani neotevřela a vyhodila ji nebo spálila.
Ministerstvo také reagovala na kritiku některých expertů, protože podle nich neobsahuje tak zásadní věci, jako je filtr na vodu nebo dieselagregáty. Podle ministerstva však příručka vznikla ve spolupráci s 68 organizacemi.
Spolupráce s Finskem či Švédskem
„Filtr na vodu nebo dieselagregát může být užitečný doplněk pro nadstandardní přípravu, ale není základní nutností pro zvládnutí prvních 72 hodin. Příručka se soustředí na to, co je pro většinu domácností dostupné, finančně zvládnutelné a skutečně potřebné,“ komentoval resort.
Podle něj se příručka inspirovala v zahraniční. „Spolupracovali jsme přímo s finskými a švédskými kolegy, kteří mají s komunikací krizové připravenosti dlouholeté zkušenosti. Finský model jsme studovali do detailu a konzultovali jeho principy s jeho autory,“ uvedl dále resort.
Podle něj Česko od zahraničních přezvalo do příručky – jasnou komunikaci bez strašení, koncept sdílené odpovědnosti či strukturu podle praktických témat.
„Inspirace zahraničními vzory neznamená slepé kopírování – znamená učit se z úspěšných modelů a přizpůsobit je vlastním potřebám a realitě,“ dodalo ministerstvo.
