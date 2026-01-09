Manuál pro přežití 72 hodin si polovina lidí alespoň prolistovala, někteří ho spálili

Kateřina Vaníčková
  12:16
Ministerstvo vnitra v pátek zveřejnilo vyhodnocení příručky 72 hodin, kterou české domácnosti dostaly do schránek během loňského podzimu. Podle dat, které resort zveřejnil, 52 procent lidí příručku alespoň prolistovalo. Ministerstvo však také upozornilo na sociální sítě, kde se lidé chlubili tím, že příručku spálili.
Na tiskové konferenci byl představen projekt „72 hodin“ spolu s praktickou...

Na tiskové konferenci byl představen projekt „72 hodin“ spolu s praktickou příručkou, která má občanům usnadnit přípravu na krizové situace. Akce se zúčastnil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) a generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimír Vlček. (7. srpna 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Příručka 72 hodin
Příručka 72 hodin.
Na tiskové konferenci byl představen projekt „72 hodin“ spolu s praktickou...
Příručka 72 hodin
9 fotografií

Na podzim loňského roku začali lidé po celé republice objevovat ve svých poštovních schránkách příručku 72 hodin. Brožura jim radí, jak se připravit a zachovat při mimořádné situaci, například při tornádu či povodních. Dostupná je také na webu. V papírové podobě ji všechny domácnosti měly dostat do konce listopadu.

Ministerstvo vnitra v pátek zveřejnilo vyhodnocení, jak se lidé mimo jiné k příručce postavili. Sociologické šetření podle resortu potvrdilo, že většina příjemců věnovala příručce pozornost a ve společnosti významně vzrostlo povědomí o krizové připravenosti.

Třetina lidí si příručku detailně prostudovala

„83 procent domácností, do kterých byla příručka distribuována, jí podle dat ze sociologického šetření věnovalo pozornost. 31 procent lidí si příručku prostudovalo detailně, 52 procent ji alespoň prolistovalo,“ vyplynulo z průzkumu společnosti STEM pro ministerstvo vnitra.

Z průzkumů, které se konaly v prosinci, také vyplynulo, že 2,6 milionu lidí označilo příručku za pozitivní a potřebnou. 3,1 milionu lidí si ji pak podle resortu uschovalo doma pro budoucí použití.

Průzkum ministerstva vnitra ohledně příručky 72 hodin. | foto: Ministerstvo vnitra/ STEM

„Data ukazují, že jsme reagovali na reálnou potřebu občanů. Praktické, srozumitelné a státem garantované informace veřejnost vítá. Každá koruna investovaná do prevence je tou nejefektivnější cestou, jak minimalizovat škody při skutečných krizích,“ řekl ředitel odboru komunikace ministerstva vnitra Miroslav Jašurek.

Ministerstvo také zmínilo, že veřejnost přijala příručku převážně pozitivně.

„Přestože 15 procent příjemců pociťovalo v souvislosti s tématem určité obavy, komunikace se zaměřila na jejich zmírnění praktickými radami. Abychom minimalizovali obavy u zranitelných skupin, připravili jsme cílenou podporu pro pomáhající organizace,“ uvedl resort v tiskové zprávě s tím, že pro dotazy lidí byla zřízena speciální infolinka.

Náklady:

Celkové náklady na realizaci projektu doposud činily 23 825 175 korun včetně DPH. Částka zahrnuje:

  • tvorbu příručky a doprovodných materiálů: 198 637 Kč;
  • nákup mediálního prostoru (plakátovací plochy a rozhlasová reklama): 5 587 327 Kč;
  • tisk příruček: 11 607 530 Kč;
  • distribuci Českou poštou: 6 119 301 Kč[3];
  • školení akutní komunikace pro samosprávy: 76 801 Kč

Zdroj: Ministerstvo vnitra

„První fáze položila informační základ, ale naším přetrvávajícím cílem je dále občany motivovat k reálným krokům. Je důležité, aby lidé znalosti využili k zajištění zásob vody, trvanlivých potravin a nezbytného vybavení. Připravená domácnost totiž není zátěží, ale naopak oporou, která může v krizi pomoci sousedům, seniorům nebo rodinám s dětmi,“ doplnil vedoucí oddělení strategické komunikace ministerstva vnitra Jan Paťawa.

Ministerstvo také reagovalo na některé výtky, kdy některým lidem údajně příručka nedorazila. Příručka byla podle ministerstva doručována do schránek na všechny adresy, které má Česká pošta ve své databázi.

„Proč se příručka nemusela dostat do některých domácností? Nepřístupná nebo neoznačená schránka, nové stavby – novostavby nebo nově vzniklé adresy nemusely být ještě zahrnuty v databázi, společné schránky, logistická chyba – při distribuci takového rozsahu mohlo dojít k ojedinělým chybám na straně dodavatele,“ vyjmenovalo důvody mimo jiné ministerstvo, které lidem, kteří příručku nedostali, doporučuje si ji prostudovat právě na webu 72h.gov.cz a stáhnout si ji v PDF verzi.

Do schránek chodí příručka, jak se chovat v krizi. Schovejte si ji, prosí Rakušan

Resort zároveň poukázal na negativní reakce na sociálních sítích. „Jsou hlasitější, ale nejsou reprezentativní pro celou českou společnost,“ doplnilo vnitro s tím, že podle některých reakcí na sociálních sítích spousta lidí příručku ani neotevřela a vyhodila ji nebo spálila.

Ministerstvo také reagovala na kritiku některých expertů, protože podle nich neobsahuje tak zásadní věci, jako je filtr na vodu nebo dieselagregáty. Podle ministerstva však příručka vznikla ve spolupráci s 68 organizacemi.

Spolupráce s Finskem či Švédskem

„Filtr na vodu nebo dieselagregát může být užitečný doplněk pro nadstandardní přípravu, ale není základní nutností pro zvládnutí prvních 72 hodin. Příručka se soustředí na to, co je pro většinu domácností dostupné, finančně zvládnutelné a skutečně potřebné,“ komentoval resort.

Prvních 72 hodin katastrofy. Česká příručka se slovo „válka“ bojí vyslovit

Podle něj se příručka inspirovala v zahraniční. „Spolupracovali jsme přímo s finskými a švédskými kolegy, kteří mají s komunikací krizové připravenosti dlouholeté zkušenosti. Finský model jsme studovali do detailu a konzultovali jeho principy s jeho autory,“ uvedl dále resort.

Průzkum ministerstva vnitra ohledně příručky 72 hodin. | foto: Ministerstvo vnitra/ STEM

Podle něj Česko od zahraničních přezvalo do příručky – jasnou komunikaci bez strašení, koncept sdílené odpovědnosti či strukturu podle praktických témat.

„Inspirace zahraničními vzory neznamená slepé kopírování – znamená učit se z úspěšných modelů a přizpůsobit je vlastním potřebám a realitě,“ dodalo ministerstvo.

7. srpna 2025

Vstoupit do diskuse (50 příspěvků)

Nejčtenější

Krok, jenž umocnil tragédii. Ve vyhořelém baru před lety zúžili schodiště na polovinu

Zúžení schodů během rekonstrukce ve švýcarském baru La Constellation v roce...

Švýcarský bar Le Constellation, kde na Nový rok zemřelo 40 lidí, prošel v roce 2015 rekonstrukcí. Provozovatelé během ní nechali zúžit schodiště vedoucí do baru na polovinu, upozorňuje německý...

Hvězdami titulky Playboye jsou tři sexy vítězky castingu Hledáme Playmate

Lenka Šeflová, Sandra Taškovičová a Denisa Gudelj na obálce magazínu Playboy...

Pánský magazín otevírá rok 2026 silným symbolem. Na titulce lednového vydání Playboye se společně objevují tři vítězky castingu Hledáme Playmate - Denisa Gudelj (2022), Sandra Taškovičová (2024) a...

Chytré, nebo bezohledné? Lyžaři našli způsob, jak se u vleku vyhnout frontě

První lyžařský den na Černé hoře v Krkonoších (28.11.2025).

Ručník na lehátku už dávno není jediným symbolem dovolenkové vychytralosti. Podobný trend se objevuje na horách. Lyžaři v některých střediscích totiž nechávají u vleku lyže a hůlky, aby si zajistili...

„Byla to jatka.“ Svědci popisují ohnivé inferno v baru, o příčině mají jasno

Tragédie ve Švýcarsku. Při požáru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynuly...

Děs, hrůza, zděšení. Švýcarsko se na Nový rok vzpamatovává z nejhoršího požáru za dlouhé desítky let. Při katastrofě v baru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynulo sedmačtyřicet lidí, sto...

Máme zraněné vojáky, pár vytáhli z ložnice. Trump ukázal fotku spoutaného Madura

Nicolas Maduro na palubě americké lodi Iwo Jima. (3 ledna 2026)

Venezuelský autoritářský vůdce Nicolás Maduro, kterého v sobotu při vojenské operaci v latinskoamerické zemi zajaly americké síly, byl přepraven na americkou válečnou loď a společně s manželkou budou...

Macinka je na Ukrajině, cestu komplikovaly ruské útoky. Sybiha ho označil za přítele

Aktualizujeme
Ministr zahraničí Petr Macinka (vpravo) přicestoval na návštěvu Kyjeva. (9....

Ministr zahraničí a předseda strany Motoristé sobě Petr Macinka dorazil na návštěvu Ukrajiny. Součástí delegace je i místopředseda sněmovního zahraničního výboru a motoristický kandidát na ministra...

9. ledna 2026  9:41,  aktualizováno  13:08

Turek nemá respekt vůči ústavním hodnotám, uvedl Pavel v dopise Babišovi

Prezident Petr Pavel přijal Filipa Turka. (22. prosince 2025)

Kandidát Motoristů na ministra životního prostředí Filip Turek podle prezidenta Petra Pavla opakovaně prokázal nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu a ústavním hodnotám. Hlava státu to...

9. ledna 2026  11:14,  aktualizováno  13:05

Na Jičínsku se ráno srazila tři auta, zranění řidiči skončili v nemocnici

Nehoda tří aut u Konecchlumí na Jičínsku (9. ledna 2026)

Na silnici I/35 mezi Konecchlumím a Úlibicemi na Jičínsku se v pátek ráno střetla tři auta. Záchranáři převzali do péče tři zraněné řidiče. Úsek byl zavřený, ale po půldruhé hodině ho policisté znovu...

9. ledna 2026  9:05,  aktualizováno  12:57

Rusko pro nás není největší hrozba, prohlásil slovenský ministr Kaliňák

Vicepremiér a ministr obrany Slovenska Robert Kaliňák (Směr-SD) při...

Slovensko se v NATO neřadí ke státům, které za největší hrozbu pro svou zemi považují Rusko. V pátek to řekl slovenský ministr obrany Robert Kaliňák, který je blízkým spolupracovníkem premiéra...

9. ledna 2026  12:46

Trump: Moji moc omezuje jen má morálka, mezinárodní právo nepotřebuju

Americký prezident Donald Trump během tiskové konference po americkém úderu na...

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že jeho moc jako vrchního velitele USA je omezena pouze jeho vlastní morálkou a že nepotřebuje mezinárodní právo. Šéf Bílého domu tak v rozhovoru s deníkem...

9. ledna 2026  12:44

Vlak v Trutnově vjel na špatnou kolej, málem se srazil s jinou soupravou

Hlavní nádraží v Trutnově

V pátek dopoledne se na hlavním nádraží v Trutnově málem srazily dva vlaky. Souprava přijíždějící od Pilníkova najela na obsazenou kolej, strojvedoucí však bezpečně zastavil. Podle informací iDNES.cz...

9. ledna 2026  12:32,  aktualizováno  12:42

VIDEO: Mimořádná podívaná. Říční ledoborec na Labi rozbíjí zmrzlou krustu

Říční ledoborec rozrušuje ledovou celinu, aby mohl být provozován děčínský...

Zcela mimořádnou událost mohou v pátek sledovat lidé u přístavu Děčín–Rozbělesy v Ústeckém kraji, kde speciální plavidlo rozrušuje ledovou celinu. Její tloušťka zde dosahuje osmi až deseti...

9. ledna 2026  12:37

Rozvodná elektrická síť je kvůli mrazům pod rekordním náporem, uvádí ČEPS

Sněhové a mrazivé počasí v Žatci. (9. ledna 2026)

Česká rozvodná elektrická síť byla ve čtvrtek kvůli mrazům pod největším náporem za posledních pět let. Hrubá okamžitá spotřeba dopoledne překonala 12.000 megawattů (MW) a přiblížila se tak k...

9. ledna 2026  12:37

Komplikace na zasněžené D5. V kopcích uvázly kamiony, místy blokují provoz

Série nehod na dálnici D5 začala podle hasičů před 5.45 ráno. Situace se...

Kamiony uvázlé po nočním sněžení v kopcích ráno zastavily provoz na dálnici D5 na třech místech na Tachovsku. Doprava stále stojí na 151. až 136. km ve směru na Plzeň a Prahu, tvoří se kolony. Plně...

9. ledna 2026  7:50,  aktualizováno  12:17

Vydatné sněžení způsobilo desítky nehod, potíže měla i MHD

Sledujeme online
Nehoda na karlovarské dálnici D6 těsně za Prahou. (9. ledna 2026)

Vydatné sněžení, které do Česka dorazilo z Bavorska, již způsobilo značné komplikace v dopravě. „Na území celých Čech evidujeme desítky dopravních nehod souvisejících s klimatickými podmínkami....

9. ledna 2026  9:20,  aktualizováno  12:16

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Manuál pro přežití 72 hodin si polovina lidí alespoň prolistovala, někteří ho spálili

Na tiskové konferenci byl představen projekt „72 hodin“ spolu s praktickou...

Ministerstvo vnitra v pátek zveřejnilo vyhodnocení příručky 72 hodin, kterou české domácnosti dostaly do schránek během loňského podzimu. Podle dat, které resort zveřejnil, 52 procent lidí příručku...

9. ledna 2026  12:16

Strom položili a nastoupil dřevorubec. Ze Staroměstského náměstí odvezli vánoční smrk

Na Staroměstském náměstí probíhá odstranění vánočního stromu. (9. ledna 2026)

Pracovníci městské firmy Technologie hlavního města Prahy v pátek odvezli smrk, který během vánočních trhů zdobil Staroměstské náměstí v Praze. Vytažení stromu z kotvícího systému a jeho nařezání...

9. ledna 2026  12:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.