Šest vrtulníků za sedm miliard. Vnitro shání stroje na hašení velkých požárů

Už loni ministr vnitra Vít Rakušan oznámil, že do roku 2030 Česko nakoupí šest vrtulníků pro hašení lesních požárů. Částečně je má zaplatit také Evropská unie.

Vrtulníky by podle Rakušana mohly pomáhat i při katastrofách v okolních zemích. Kabinet tehdy o nákupu rozhodl v souvislosti s požárem v Národním parku České Švýcarsko, kdy Česko nemělo dostatek vhodné techniky pro hašení.

Peníze na jeden vrtulník resort už má

Ministerstvo vnitra nyní vypsalo zakázku dělenou na dvě části. „V části A jsou poptávané tři kusy vrtulníků s transportním objemem minimálně 3 tisíce litrů vody. Tyto vrtulníky zaplatí Evropská unie z programu rescEU1, přičemž požadavkem EU je, aby tyto vrtulníky byly pouze z novovýroby,“ píše se v zadávacím dokumentu.

24. července 2022

Požár v Českém Švýcarsku Sledovat další díly na iDNES.tv

Peníze má resort zatím na jeden vrtulník, o úhradě za druhý jedná a zda je Brusel pošle, bude jasné v červnu. Následně ministerstvo zažádá ještě o platbu na třetí stroj.

Půlku zaplatí Česko

V druhé části rovněž resort poptává tři vrtulníky, a to s transportním objemem minimálně 2 950 litrů vody, které zaplatí státní rozpočet. V této části je Česko ochotné nakoupit nejen nové, ale také repasované stroje.

U repasovaných strojů požaduje vnitro dodání včetně nových dynamických komponentů. V zakázce je konkrétně specifikuje.

Požadavky ministerstva na repasované stroje. | foto: iDNES.cz

Součástí dodávky prvních vrtulníků musí být podle ministerstva pozemní vybavení, například pozemní zdroj či pozemní hydraulická jednotka a přípravky pro provoz a plánovanou údržbu vrtulníku a motorů až do úrovně zahrnující roční prohlídku.

„Součástí dodávky každého vrtulníku musí být souprava náhradních dílů nutných pro provádění plánované údržby vrtulníku a motorů až do úrovně zahrnující roční prohlídku pro první dva roky provozu vrtulníku při uvažovaném ročním náletu 150 hodin,“ požaduje dále ministerstvo.

Resort dále poptává záruční dobu nejméně dva roky nebo tisíc nalétaných hodin. U repasovaných požaduje také dvouletou záruku, nebo 450 letových hodin.

„Celková předpokládaná hodnota zadávacího řízení na uzavření rámcových dohod činí 5 785 123 966 korun bez DPH včetně všech souvisejících nákladů, a to balné, clo do místa plnění, doprava do místa plnění a pojištění do místa plnění. Celková cena s DPH je pak 7 miliard korun,“ vyčísluje detailněji resort.

Klimatický vývoj zvyšuje v Evropě riziko požárů

Rakušan již v minulosti řekl, že klimatický vývoj zvyšuje v budoucnu v Evropě riziko dalších lesních požárů. Česko proto má ambici stát se jednou z evropských základen pro umístění letecké techniky, která by v takových situacích zasahovala.

Ministr v minulosti také zdůraznil, že celý projekt přesahuje funkční období současné vlády. Před jeho skončením chce pro Česko získat první dva vrtulníky, další by měly následovat v příštích letech.

Stroje by sloužily nejen pro hašení požárů na českém území, ale i v sousedních státech. Primárně by se to týkalo zemí visegradské čtyřky (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko), v případě potřeby by je bylo možné vyslat i do vzdálenějších oblastí.

Podle Rakušana bude možné stroje využít i pro další potřeby integrovaného záchranného systému, nejen pro hašení požárů. Vrtulníky by podle něj mohly pomáhat při hledání lidí, při monitoroví a řízení komplikovaných dopravních situací nebo při ostraze hranic, pokud by znovu bylo nutné k ní přistoupit.