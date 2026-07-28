V uplynulém roce bezpečnostní složky v Česku nezaznamenaly případy sabotáží nebo teroristických útoků s prokazatelným zapojením cizí zpravodajské služby. Prověřovaly ale vyšší desítky případů, kdy u některých podezření na zapojení cizí moci zůstává.
Antisystémové hnutí se podle zprávy loni nijak výrazně neprojevovalo, částečně se oživilo v souvislosti s podzimními volbami do Poslanecké sněmovny. Vyhraněný postoj zastávali aktivisté podle vnitra proti vybraným politickým stranám nebo jejich představitelům. V souvislosti s volbami policie žádné závažné protiprávní jednání nezaznamenala.
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Pravicová extremistická scéna byla podle zprávy v loňském roce roztříštěná a jako celek nepředstavovala riziko pro bezpečnost Česka. Hrozbou zůstávají podle vnitra lidé stojící mimo tradiční extremistické struktury, kteří jsou aktivní především na internetu a šíří nebo shromažďují různé extremistické materiály. Levicová extremistická scéna byla podle vnitra loni klidná, jejím nejvýraznějším tématem byl izraelsko-palestinský konflikt.
Českou domobraneckou scénu tvořily autonomní skupiny zaměřující se na branný výcvik. Nejnebezpečnější aktivitou byla podle zprávy snaha o výrobu nelegálních zbraní a výbušnin, které ale lidé pravděpodobně chystají jako přípravu na předpokládanou krizi.
Vzestup radikálních online komunit
V souvislosti s náboženským extremismem zpráva upozorňuje na vzestup radikálních online komunit. Jako příklad zmiňuje případ pěti lidí, kteří na sociálních sítích šířili nenávistný obsah a propagovali teroristické organizace. Při následném prověřování policie zjistila, že se dva z nich v lednu 2024 pokusili zapálit synagogu v Brně. Zpráva upozorňuje, že většině obviněných bylo v době páchání skutků méně než 18 let, některým i méně než 15 let.
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Extremisté a xenofobové upadají, sílí antisystémová hnutí, varuje vnitro
Zpráva o extremismu za druhé pololetí loňského roku, kterou ministerstvo rovněž zveřejnilo na webu, uvádí, že se čeští kriminalisté loni zabývali náboženským hnutím AllatRa, jehož členové podle zprávy stojí za kampaní proti českému youtuberovi, který se na internetu věnuje novým náboženským hnutím a sektám. Bruselský server Politico počátkem letošního června napsal, že český europoslanec Ondřej Knotek (ANO) hostil v Evropském parlamentu akci s organizací AllatRa Global Research Center, která je podle webu na náboženské hnutí AllatRa napojená.
SPD ve zprávě chybí
Ve výroční zprávě není zmíněné koaliční hnutí SPD, které se v ní v minulosti opakovaně objevovalo v souvislosti s projevy předsudečné nenávisti a projevy představitelů xenofobně populistických subjektů. Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) minulý týden v pondělí po zasedání vlády uvedl, že účelem výroční zprávy o extremismu je popisovat bezpečnostní hrozby, ne hodnotit politickou soutěž a vytvářet prostor pro politické interpretace. Úřad podle něj také zohlednil názor soudů, na které se hnutí kvůli zařazení do některých zpráv obrátilo.
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Server Seznam Zprávy už dříve napsal, že z ministerstva odcházejí dva z autorů dokumentu. Důvod neuvedli, podle serveru je jím i finální podoba zprávy.