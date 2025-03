Ministerstva zajímá, na jaké weby chodíte. Argumentují i ochranou soukromí

Informoval o tom server iROZHLAS.cz, který má k dispozici návrh dané vyhlášky.

Podle ministerstva vnitra by tato změna umožnila operátorům poskytovat pouze relevantní údaje, čímž by se minimalizovalo předávání informací o dalších uživatelích a zvýšila by se ochrana osobních údajů. Policie by tak mohla získávat přesnější data pro vyšetřování, což by zrychlilo jejich reakci na právní požadavky.

V současnosti poskytovatelé už shromažďují informace o IP adresách uživatelů, tedy odkud se k internetu připojují. Nezaznamenávají ale, jaké konkrétní stránky navštěvují. Navrhovaná změna by zavedla sběr tzv. cílových IP adres, což by umožnilo zjistit, jaké weby uživatelé navštívili, včetně času návštěvy a délky strávené na stránce.

Obava o soukromí

V minulosti, konkrétně v roce 2015, vnitro za podobné snahy čelilo kritice ze strany Českého telekomunikačního úřadu a Úřadu pro ochranu osobních údajů. Podobný plán pak resort deklaroval také před třemi lety v dopisu Evropské komisi.

Je tedy otázkou, jak bude návrh přijat tentokrát a jaké dopady bude mít na ochranu soukromí uživatelů internetu. Právě to totiž vyvolává největší obavy.

Připravovaný materiál však argumentuje tím, že uchováním cílové IP adresy „se zajistí možnost předávat údaje ze strany operátorů pouze o relevantní komunikaci a minimalizovat tak předávání údajů o dalších účastnících, čímž se zvýší ochrana osobních údajů, zlepší a zrychlí se přesnost reakce na právní požadavky.“

S návrhem souhlasí také policie. Podle jejího mluvčího Ondřeje Moravčíka museli operátoři dosud předávat při vyšetřování údaje o stovkách, někdy i tisících adres, protože nejsou schopní na základě současného stavu identifikovat přesné zařízení, ze kterého podezřelá komunikace probíhá, uvedl server iROZHLAS.cz.

Podle Moravčíka by police měla k podobným údajům přístup pouze při „vyšetřovaní vymezených trestných činů“. Policejní žádosti by měl schvalovat soud.