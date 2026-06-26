SPD do zprávy o extremismu nepatřila, rozhodl soud. Omluvu hnutí ale nepřiznal

Hnutí v žalobě žádalo konstatování porušení práv a omluvu kvůli tomu, že ho ministerstvo ve zprávě označilo za xenofobně zaměřenou populistickou skupinu a přisoudilo mu dominantní úlohu při projevování předsudečné nenávisti.
Podle soudkyně Elišky Candry Soukupové vnitro před soudem nepředložilo důkazy o tom, že by dominantní složkou činnosti SPD bylo jednání naplňující znaky předsudečné nenávisti. Naopak hnutí vyvíjelo v žalovaném období i jiné aktivity.
|
Vnitro porušilo práva SPD za zprávu o extremismu, uznal soud. Omlouvat se nemusí
Právní zástupce SPD v pátek v závěrečné řeči řekl, že nepopírá, že se hnutí v roce 2022 vyjadřovalo o islámu či migraci, nesouhlasí ale s tím, že by vyjádření byla nenávistná. Nešlo podle něj také o převažující prvek v aktivitách SPD, hnutí se podle něj v daném období věnovalo například ochraně slabších nebo podpoře mladých rodin či předkládání legislativních návrhů. Odmítl také, že by hnutí šířilo prokremelské narativy.
Zástupce vnitra v závěrečném návrhu uvedl, že se úřad nedopustil nezákonného postupu a nedošlo podle něj k takovému zásahu do práv hnutí, aby soud mohl žalobě vyhovět. Podle něj konkrétní projevy SPD splňovaly podmínky pro označení jako předsudečně nenávistné a byly v aktivitách hnutí dominantní. Nenávist byla podle zástupce úřadu přenášená na různé skupiny, v roce 2022 například na ukrajinské uprchlíky. Projevy SPD podle něj přesáhly míru běžné kritiky. Smyslem zpráv o extremismu podle zástupce ministerstva není trestat za názory, ale upozorňovat veřejnost na jevy, které mohou být rizikové.
Obvodní soud už v případu rozhodoval. Loni v červnu konstatoval porušení práv hnutí. Odvolací pražský městský soud však na konci listopadu rozsudek zrušil kvůli procesním vadám. Žalobu pak dostala na stůl nová soudkyně.
|
Za „chirurgy z dovozu“ padla třímilionová pokuta. SPD se odvolá, soudkyni kritizuje
SPD podalo kvůli zařazení do zpráv o extremismu více žalob. Zatím jediný pravomocný rozsudek padl loni v říjnu, kdy městský soud rozhodl, že ministerstvo porušilo práva hnutí zařazením do zprávy za druhé pololetí roku 2020. Ministerstvo vnitra ve sporu původně podalo dovolání k Nejvyššímu soudu, následně ho ale stáhlo. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara (ANO) bylo podáno bez jeho pověření a za jeho zády. SPD tvoří společně s ANO a Motoristy od loňského prosince vládní koalici.
Obvodní soud pro Prahu 1 na začátku června SPD nepravomocně potrestal třímilionovým peněžitým trestem za podněcování k nenávisti kvůli kontroverzním předvolebním plakátům z kampaně před krajskými a senátními volbami v roce 2024. Hnutí vinu odmítá. Tvrdí, že pouze sdělovalo své názory na migrační pakt nebo zneužívání sociálních dávek. Právní zástupce SPD v pátek uvedl, že jednání, které Obvodní soud pro Prahu 1 řeší, nespadá do sledovaného období, ve věci podle něj navíc hnutí podalo odvolání k městskému soudu.