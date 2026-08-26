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Soud se zastal SPD. Vnitro porušilo práva hnutí, když ho dalo do zprávy o extremismu

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  16:54
Tomio Okamura (SPD) na tiskové konferenci (10.července 2026)

Tomio Okamura (SPD) na tiskové konferenci (10.července 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

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Zařazením do zprávy o extremismu za druhou polovinu roku 2022 ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Ve středu o tom rozhodl Obvodní soud pro Prahu 7, rozsudek není pravomocný. Omluvu hnutí soud nepřiznal. Ministerstvo vnitra rozsudek nebude podle mluvčího Adama Rözlera komentovat, dokud neobdrží jeho písemné odůvodnění.

Soud původně žalobu hnutí SPD zamítl. Rozsudek však loni v říjnu zrušil odvolací senát Městského soudu v Praze, který zároveň nařídil, aby věc projednal jiný soudce.

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„Ze všech předložených důkazů jsem dospěl k závěru, že pouze dva výroky z předmětného období bylo možné označit za předsudečně nenávistné,“ konstatoval ve středu samosoudce Tomáš Louda. Nebylo tak podle něj možné dospět k závěru, že by nenávistné výroky tvořily dominantní složku aktivit hnutí, což je podmínka, kterou si ministerstvo vnitra pro zařazení subjektu do zprávy samo stanovilo.

SPD v žalobě nesouhlasí s tím, že ho ministerstvo zmiňuje v kapitole o projevech předsudečné nenávisti a projevech představitelů xenofobně populistických subjektů. Brání se tím, že se v daném období věnovalo celému komplexu aktivit včetně ochrany slabších, podpory mladých rodin, zachování suverenity v EU a že také upozorňovalo na společenské problémy a kritizovalo tehdejší vládní subjekty.

Podle dřívějšího vyjádření zástupce ministerstva vnitra pro soud ale SPD o tématech komunikuje za hranou oprávněné kritiky. Dnes právní zástupce ministerstva v závěrečné řeči uvedl, že dominantní roli ministerstvo vyvozovalo například z výsledku tehdejších komunálních voleb. Zpráva podle něj faktograficky popisovala aktivity SPD, nešlo podle něj o poškozující či dehonestující formulace.

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Předmětem dokazování ve sporu bylo podle soudce i údajné šíření tzv. proruských narativů. Louda k tomu dnes řekl, že kritika EU a NATO nebo požadavky na vystoupení z těchto uskupení samy o sobě zařazení do zprávy o extremismu a předsudečné nenávisti neodůvodňují.

SPD podalo kvůli zařazení do různých zpráv o extremismu na ministerstvo vnitra čtyři žaloby. Zatím jediný pravomocný rozsudek padl loni v říjnu, kdy Městský soud v Praze rozhodl, že ministerstvo porušilo práva hnutí zařazením do zprávy za druhé pololetí roku 2020. Omluvu městský soud hnutí nepřiznal. Letos v červnu obvodní soud rozhodl o porušení práv SPD v souvislosti se zprávou o extremismu za celý rok 2022, v tomto případě rozsudek zatím pravomocný není.

Zneužití pro politický boj, tvrdí Okamura

Předseda SPD a Sněmovny Tomio Okamura novinářům řekl, že soud už ve třetím případě ze čtyř potvrdil, že ministerstvo vnitra pod vedením bývalého ministra Víta Rakušana (STAN) zneužívalo úřad pro politický boj proti nepohodlným názorům a konkurenční, tehdy opoziční straně. Z totalitních a mafiánských metod vinil i předchozí vládu Petra Fialy (ODS), která zprávy projednávala.

„Soud zase potvrdil, stejně jako v minulých případech, že SPD není žádná extremistická nebo xenofobně zaměřená populistická strana. Vnímáme toto soudní jednání jako další úspěch a další konstatování toho, co je široké veřejnosti známo,“ řekl právní zástupce SPD Adam Batuna. Doplnil, že konstatování porušení práv je pro hnutí dostatečnou satisfakcí a pokud vnitro nepodá odvolání, SPD se rovněž odvolávat nebude. „Ministerstvo vnitra nebude rozhodnutí komentovat do té doby, než mu bude doručeno písemné vyhotovení rozsudku,“ řekl ČTK mluvčí ministerstva.

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Ve výroční zprávě o extremismu za loňský rok koaliční hnutí SPD zmíněné není, v předchozích zprávách bylo uvedeno opakovaně. Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) v červenci uvedl, že účelem výroční zprávy o extremismu je popisovat bezpečnostní hrozby, ne hodnotit politickou soutěž a vytvářet prostor pro politické interpretace. Úřad podle něj také zohlednil dřívější názory soudů.

Server Seznam Zprávy už dříve napsal, že z ministerstva plánují odejít dva z autorů dokumentu. Důvod neuvedli, podle serveru je jím i finální podoba zprávy za loňský rok.

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