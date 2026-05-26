Digitální Česko 2.0. V plánu je i zakotvení umělé inteligence do státní správy

Vládní zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost a první náměstek ministra vnitra Lukáš Klučka představil koncept Digitální Česko 2.0. Tedy strategické projekty pro digitalizaci státu. Mezi priority podle něj patří například státní AI. Stát slibuje zakotvení umělé inteligence ve státní správě i v legislativě a zpřístupnit ji veřejnosti.
ilustrační snímek | foto: Václav Nývlt, Technet.cz

„Když jsme digitalizaci přebírali, tak jsme analyzovali v jakém stavu se nacházíme. Převzali jsme asi 500 projektů,“ řekl Klučka s tím, že digitalizace je prioritou vlády a má podporu premiéra Andreje Babiše (ANO).

„Velmi zásadní je, že jsme se rozhodli, že celé portfolio budeme řídit tak, jak se má. Nedomníváme se, že máme málo nápadů. Chyběl tady nástroj pro řízení daných projektů. To byl důvod, proč řada digitalizačních aktivit selhávala,“ doplnil.

Současně zmínil vznik Rady vlády pro informační společnost (RVIS), které předsedá sám premiér Babiš.

Inspiraci bere stát i v Estonsku

„Vybrali jsme projekty, které vychází z programového prohlášení vlády či mají legislativní termín. Je jich celkem 55. Máme je rozdělené pro několika kategoriích, například bezpečnost či zdravotnictví,“ popsal Klučka s tím, že za jeden rok chtějí stihnout 50 procent věcí, které dříve trvaly řadu let.

Mezi priority, vedle státní AI, je například zmodernizování Portálu občana či Digitální identita. „Naší ambicí je, abychom co nejvíce služeb koncentrovali do jedné aplikace. Nyní má stát aplikací moc,“ podotkl Klučka s tím, že pro „stát v mobilu“ se teprve hledá jméno.

Češi nejsou spokojení s digitalizací. Pomoct by mohla AI, úředníky nenahradí

Místopředseda Rady vlády pro informační společnost Adam Paclt doplnil, že je to dlouhodobá vize. „Vize jsou aplikace pro naše občany, které budeme moci nazývat aplikacemi 21. století,“ uvedl.

Vládní zmocněnec pro AI Lukáš Kačena ohledně umělé inteligence doplnil, že nyní se staví centrální architektura. „Chceme ji postavit tak, abychom mohli držet krok s dobou,“ podotkl Kačena s tím, že inspiraci bere stát například v Estonsku.

„Klíčové je, aby úředníci i občané mohli aplikacím důvěřovat,“ doplnil Kačena s tím, že prioritou je bezpečnost. Podle Paclta by to mohlo fungovat tak, že by například občanovi přišla notifikace o konci dálniční známky.

„Zeptalo by se vás to, zda si přejete známku prodloužit, vy kliknete, zda ano nebo ne. Bavíme se ale o vizi,“ doplnil Paclt a současně dodal: „Snažíme se dostat digitalizaci blíže k lidem. Je to obrovské téma, které v minulosti trpělo.“

Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce“

Fotografie roku „Evoluce“, autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026

Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...

Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková

Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková (23. května 2026)

Novou Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková (22). Ve finálovém rozstřelu byla s Eliškou Kukačovou. Během slavnostního finálového galavečera vyhlásili také držitelky dalších titulů, díky nimž...

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Na brněnském náměstí se hodovalo, tancovalo, ale i uráželo

Na akci Brno u jednoho stolu se podává klobása, pije se pivo i moravské víno....

Stovky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů odpoledne usedly k dlouhému stolu v centru Brna na Moravském náměstí. Sousedskou slavností a hodováním pod širým nebem zde pokračoval páteční program...

Británie je postavená pro klima, které už neexistuje. Jak odolá 40 stupňům?

Návštěvnice pláže v britském Brightonu (24. května 2026)

Britská infrastruktura je podle vládních klimatických poradců postavená pro klima, které již neexistuje. Aby zvládla dopady globálního oteplování, bude potřeba zásadních změn. Vyplývá to ze středeční...

Školní výlet na Pálavu skončil tragédií. Smrt 32 dětí je citlivá i po 90 letech

Hroby v Rakvicích projdou pečlivou rekonstrukcí. Bude na ni dohlížet...

Školní výlet na nedalekou Pálavu skončil v roce 1936 strašlivou tragédií. Při plavbě přes rozbouřenou Dyji se utopilo 32 žáků místní školy, kterým bylo 8 až 10 let. Dodnes je to pro obec Rakvice...

