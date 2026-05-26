„Když jsme digitalizaci přebírali, tak jsme analyzovali v jakém stavu se nacházíme. Převzali jsme asi 500 projektů,“ řekl Klučka s tím, že digitalizace je prioritou vlády a má podporu premiéra Andreje Babiše (ANO).
„Velmi zásadní je, že jsme se rozhodli, že celé portfolio budeme řídit tak, jak se má. Nedomníváme se, že máme málo nápadů. Chyběl tady nástroj pro řízení daných projektů. To byl důvod, proč řada digitalizačních aktivit selhávala,“ doplnil.
Současně zmínil vznik Rady vlády pro informační společnost (RVIS), které předsedá sám premiér Babiš.
Inspiraci bere stát i v Estonsku
„Vybrali jsme projekty, které vychází z programového prohlášení vlády či mají legislativní termín. Je jich celkem 55. Máme je rozdělené pro několika kategoriích, například bezpečnost či zdravotnictví,“ popsal Klučka s tím, že za jeden rok chtějí stihnout 50 procent věcí, které dříve trvaly řadu let.
Mezi priority, vedle státní AI, je například zmodernizování Portálu občana či Digitální identita. „Naší ambicí je, abychom co nejvíce služeb koncentrovali do jedné aplikace. Nyní má stát aplikací moc,“ podotkl Klučka s tím, že pro „stát v mobilu“ se teprve hledá jméno.
Místopředseda Rady vlády pro informační společnost Adam Paclt doplnil, že je to dlouhodobá vize. „Vize jsou aplikace pro naše občany, které budeme moci nazývat aplikacemi 21. století,“ uvedl.
Vládní zmocněnec pro AI Lukáš Kačena ohledně umělé inteligence doplnil, že nyní se staví centrální architektura. „Chceme ji postavit tak, abychom mohli držet krok s dobou,“ podotkl Kačena s tím, že inspiraci bere stát například v Estonsku.
„Klíčové je, aby úředníci i občané mohli aplikacím důvěřovat,“ doplnil Kačena s tím, že prioritou je bezpečnost. Podle Paclta by to mohlo fungovat tak, že by například občanovi přišla notifikace o konci dálniční známky.
„Zeptalo by se vás to, zda si přejete známku prodloužit, vy kliknete, zda ano nebo ne. Bavíme se ale o vizi,“ doplnil Paclt a současně dodal: „Snažíme se dostat digitalizaci blíže k lidem. Je to obrovské téma, které v minulosti trpělo.“
26. května 2026