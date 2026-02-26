Vnitro stahuje dovolání ve sporu s SPD. Podali ho za mými zády, kritizuje Metnar

Ve sporu soudy pravomocně konstatovaly porušení práv SPD. Hnutí kvůli zařazení do zprávy o extremismu podalo více žalob, v dalších sporech dosud pravomocné rozhodnutí nepadlo.
„Dovolání (...) ministerstvo vnitra stahuje, neboť bylo k Nejvyššímu soudu v Brně podáno bez mého pověření, za mými zády a nebyl jsem o tomto úkonu vůbec informován,“ uvedl Metnar.
Zařazení SPD do zprávy o extremismu porušilo práva hnutí, rozhodl soud
Podle Metnara jde o vnitřní procesy ministerstva, jejich správnost a nenapadnutelnost. „Takové postupy samozřejmě nemohu a nebudu tolerovat. Ctím práci soudů a jejich pravomocná rozhodnutí. A musím mít také jistotu, že i rezort, za který jsem odpovědný, činí důležité právní úkony řádně,“ napsal ministr. Dodal, že již učinil potřebné kroky k tomu, aby se situace neopakovala.
Ministerstvo vnitra SPD ve zprávě označilo za xenofobně zaměřenou populistickou skupinu a přisoudilo mu dominantní úlohu při projevování předsudečné nenávisti. V odvolání pak po resortu požadovalo také omluvu.
