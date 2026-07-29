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Vláda chce NKÚ zrušit ochranku. Útok na nezávislou instituci, reaguje šéf úřadu

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  10:24
Tisková konference po jednání vlády. Na snímku ministr vnitra Lubomír Metnar....

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku ministr vnitra Lubomír Metnar. (25. května 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

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Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) by mohl od příštího roku přijít o policejní ochrannou službu. Počítá s tím návrh ministerstva vnitra, o kterém ve středu informoval server Seznam Zprávy. Úřad by si podle webu musel v budoucnu platit soukromou ochranu, která bude podle předběžných propočtů stát zhruba 20 milionů korun ročně.

Ministr vnitra Lubomír Metnar na síti X uvedl, že návrh nevychází z politického rozhodnutí, ale z bezpečnostní analýzy policie. Nově by policie měla podle návrhu naopak zajišťovat bezpečnost sídla České národní banky.

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Prezident úřadu Miloslav Kala Seznam Zprávám řekl, že o plánu na zrušení policejní ochrany jeho úřad nikdo neinformoval a dozvěděl se o něm z elektronického systému vládních dokumentů. „Já to považuju za útok na nezávislou instituci. A za další pokus o její vyhladovění, aby se méně věnovala kontrolám,“ uvedl Kala.

„Návrh nevychází z politického rozhodnutí, ale z bezpečnostní analýzy Policie ČR a z aktuálního vyhodnocení ochrany státních objektů,“ uvedl Metnar. „Bezpečnostní kapacity musí být nasazovány tam, kde jsou podle odborného posouzení nejvíce potřeba. Policie vyhodnotila, že sídlo NKÚ vykazuje dlouhodobě nejnižší riziko a zároveň disponuje vlastním moderním zabezpečením,“ doplnil ministr.

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Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislá ústavní instituce a jeho posláním je kontrolovat nakládání s majetkem a penězi státu včetně hospodaření státního rozpočtu. Vyjadřuje se i k plnění státního rozpočtu. Sídlí v pražských Holešovicích.

Seznam Zprávy uvedly, že NKÚ musel už v minulosti podle požadavků vlády šetřit a snížit počet zaměstnanců. „Je to pořád stejný tlak na nesmyslné úspory. A na druhou stranu se po nás chce, abychom nově kontrolovali například Českou televizi nebo Český rozhlas,“ řekl Kala webu. Podle serveru má prezident úřadu s premiérem Andrejem Babišem (ANO) dlouhodobě napjaté vztahy.

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