Vnitro odráží kritiku za konec krizového týmu. Zůstaneme srozumitelní, hájí se

Ministerstvo vnitra v pondělí na webu uvedlo, že začlenění strategické komunikace resortu do oddělení tisku přinese úsporu v tabulkových místech. Paťawa ve středu pro iDNES.cz řekl, že o konci týmu se dozvěděl z tiskové zprávy resortu.
„Někdy kolem Vánoc bylo nějaké krátké prohlášení, které zmiňovalo, že dojde k nějaké restrukturalizaci,“ uvedl šéf končícího týmu. Podle něj v prohlášení mimo jiné stálo, že se nové vedení ministerstva chce seznámit s tím, co oddělení dělá, a vyhodnotit si jeho činnosti.
|
„Z mého pohledu to nebylo dostatečné. Upřímně se mnou se nikdo nebavil,“ doplnil pro iDNES.cz v týdnu Paťawa. Ministerstvo pro iDNES.cz odmítá, že by vedoucího týmu předem neinformovalo.
„Vedoucí oddělení strategické komunikace byl o připravované organizační změně informován ještě před vydáním tiskové zprávy,“ řekla redakci mluvčí resortu Ivana Nguyenová.
„Na skutečnosti se nic nemění“
V týdnu také zazněla ostrá kritika z řad opozice kvůli tomu, že stát krizový komunikační tým podle ní potřebuje. Nguyenová redakci řekla, že komunikaci v mimořádných a krizových situacích vždy zajišťoval odbor komunikace, a to i před vznikem oddělení strategické komunikace.
„V případě zasedání Ústředního krizového štábu je jeho nedílnou součástí ředitel odboru komunikace, který zajišťuje její koordinaci. Na této skutečnosti se nic nemění,“ zdůraznila Nguyenová.
Ministerstvo vnitra bude podle jejích slov i nadále koordinovat komunikaci v rámci krizových situací prostřednictvím odboru komunikace. „Tak, aby byla vůči veřejnosti včasná, srozumitelná a jednotná, stejně jako doposud,“ dodala mluvčí resortu.
Komunikace v krizi slouží lidem
Oddělení strategické komunikace – Krizový informační tým (KRIT) od roku 2022 koordinovalo komunikaci státu k občanům vedle povodní také při výpadcích proudu, bombových výhrůžkách školám nebo při napětí mezi komunitami, uvedl již v úterý Paťawa.
|
Komunikace v krizi slouží lidem, zatímco oddělení tisku a vnějších vztahů slouží ministerstvu, buduje jeho reputaci a spravuje jeho obraz, doplnil.
Ministerstvo v pondělním prohlášení uvedlo, že sekce informačních a komunikačních technologií a odboru komunikace bude díky zeštíhlení o pět míst akceschopnější a efektivnější.
Podle úřadu se tak odstraní nežádoucí interní duplicity v aktivitách, které dosud vykonávaly různé útvary.
„Strategickou komunikaci resortu zpět integrujeme do oddělení tisku a PR celého odboru komunikace. Komunikace ministerstva vnitra se tak vrací k přirozenému, dlouhodobě funkčnímu uspořádání. Cílem je větší profesionalita, srozumitelnost a jasnost mediálních výstupů,“ uvedl ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO).