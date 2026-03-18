Že nás ruší, jsem zjistil z tiskovky, říká šéf krizového týmu na vnitru. Opozice se bouří

Ministerstvo vnitra v pondělí na webu uvedlo, že začlenění strategické komunikace resortu do oddělení tisku přinese úsporu v tabulkových místech. Paťawa ve středu pro iDNES.cz řekl, že o konci týmu se dozvěděl z tiskové zprávy resortu.
„Někdy kolem Vánoc bylo nějaké krátké prohlášení, které zmiňovalo, že dojde k nějaké restrukturalizaci,“ uvedl šéf končícího týmu. Podle něj v prohlášení mimo jiné stálo, že se nové vedení ministerstva chce seznámit s tím, co oddělení dělá a vyhodnotit si jeho činnosti.
„Z mého pohledu to nebylo dostatečné. Upřímně se mnou se nikdo nebavil,“ doplnil pro iDNES.cz Paťawa.
Redakce oslovila ministra vnitra Lubomíra Metnara (ANO) i tiskové oddělení resortu s dotazy, jak konec s týmem komunikovali. Do vydání článku odpovědi nedorazily.
Tým koordinoval desítky institucí
Vnitro v pondělní tiskové zprávě dále uvedlo, že zanikne pět tabulkových míst. Právě pět lidí má i krizový informační tým.
Oddělení strategické komunikace – Krizový informační tým (KRIT) koordinovalo komunikaci státu k občanům vedle povodní také při výpadcích proudu, bombových výhrůžkách školám nebo při napětí mezi komunitami, uvedl již v úterý Paťawa.
Zároveň podotkl, že tým koordinoval desítky institucí tak, aby stát mluvil jedním hlasem v momentech, kdy na přesnosti a rychlosti informací závisely bezpečnost, zdraví a živobytí lidí.
Komunikace v krizi slouží lidem, zatímco oddělení tisku a vnějších vztahů slouží ministerstvu, buduje jeho reputaci a spravuje jeho obraz, uvedl Paťawa.
Poukázal na to, že týmy pro krizovou a strategickou komunikaci zřídili třeba ve Velké Británii, Finsku, Švédsku, Estonsku nebo Polsku. „Zánik oddělení znamená riziko ztráty vybudované kapacity. Věříme, že stát tuto odbornost potřebuje – a že je v jeho zájmu zajistit její zachování v jakékoliv organizační podobě,“ uvedl.
Paťawa ve středu pro iDNES.cz doplnil, že se s týmem snaží, aby agenda byla zachována. „Abychom my normální lidé měli informace, když nastane nějaká krize – co dělat, jak se chovat a jak to probíhá,“ komentoval.
Budeme více srozumitelní, argumentuje vnitro
Ministerstvo v prohlášení uvedlo, že sekce informačních a komunikačních technologií a odboru komunikace bude díky zeštíhlení o pět míst akceschopnější a efektivnější.
Podle úřadu se tak odstraní nežádoucí interní duplicity v aktivitách, které dosud vykonávaly různé útvary.
„Strategickou komunikaci resortu zpět integrujeme do oddělení tisku a PR celého odboru komunikace. Komunikace ministerstva vnitra se tak vrací k přirozenému, dlouhodobě funkčnímu uspořádání. Cílem je větší profesionalita, srozumitelnost a jasnost mediálních výstupů,“ uvedl Metnar.
Podle ministerstva odbor komunikace za minulé vlády uskutečnil projekty za přibližně 100 milionů korun, jejichž přínos neodpovídal vynaloženým penězům.
Paťawa pro iDNES.cz doplnil, že se nyní snaží ministerstvu vyjít maximálně vstříc. „Snaha je to předat, ne prásknout dveřmi. Brali jsme to tak, že jsme to dělali jako službu pro lidi, aby měli informace. Doufám tedy, že to nějak převezmou,“ dodal.
V částečné reorganizaci ohlášené na počátek dubna vnitro také z dosavadního oddělení kybernetické bezpečnosti vytvoří odbor kybernetické bezpečnosti, který bude podřízený přímo Metnarovi.
„Destrukce v podání Klausových Motoristů“
Opozice konec krizového informačního týmu kritizuje. „Destrukce služeb občanům v podání Babiše, SPD a Klausových Motoristů pokračuje. Bezpečnost vnější i vnitřní jde rapidně dolů. Raději jeden KRIT než ministr prevence, jehož největší čin od vzniku vlády jsou cedulky u výtahu v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky – ‚Choďte po schodech, je to zdravé‘,“ reagoval Ivan Bartoš (Piráti).
Podle exministra vnitra Víta Rakušana (STAN) je krizová komunikace státu služba občanům, služba veřejnosti.
„Že ji ruší vláda, která měla před volbami ‚našich lidí‘ plná ústa, je smutný paradox. A nebezpečný,“ zdůraznil. Krizová komunikace podle slov exministra v případech, jako jsou povodně, bombové výhrůžky školám nebo blackout, je něco, co občané od svého státu oprávněně očekávají.
„A nechtějí dostat to, co si bohužel ještě živě pamatujeme z nechvalně proslulých tiskovek premiéra Babiše v době covidu,“ dodal Rakušan.
Počátkem roku skončil také odbor strategické komunikace státu na úřadu vlády, premiér Andrej Babiš (ANO) to tehdy zdůvodnil tím, že není potřebný.
Odbor měl na starosti posilování odolnosti společnosti, budování důvěry mezi státem a občany či ochranu veřejného prostoru před manipulací. Loni v říjnu rezignoval vládní koordinátor strategické komunikace Otakar Foltýn, který byl často terčem kritiky zástupců nynějších vládních stran.