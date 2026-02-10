Vnitru se zadařilo, zabaveného ikonického mustanga udalo za více než dva miliony

„Ford Mustang Fastback z roku 1967 se prodal za neskutečných 2 017 000 Kč. Částka získaná prodejem bude využitá k odškodnění poškozených,“ sdělilo ministerstvo vnitra na síti X. Cena veterána začínala na 344 000 korunách.
Druhý automobil se neprodal, proto se bude dražba opakovat. Jeho vyvolávací cena byla 2,8 milionu korun. Vozy zabavili policisté v rámci trestního řízení.
„Obě vozidla představují ikonické modely své doby a patří do kategorie historických vozidel, což činí tuto dražbu výjimečnou,“ řekl při jejím zahájení mluvčí resortu Ondřej Krátoška.
Ford Mustang má zrenovovaný interiér a chromované části, avšak motor je nekompletní. „Namontován je blok motoru, kliková hřídel, hlava motoru, sací a výfukové svody. Písty a ojnice jsou demontovány,“ psalo se ve zveřejněném technickém zhodnocení vozidla.
Také Chevrolet Corvette má částečně zrenovovaný interiér s nově čalouněnými sedadly. Vůz rovněž disponuje chromovaným nárazníkem. Model z roku 1959 je také vůbec prvním typem sportovního vozu, který tato americká automobilka vyráběla.
