Matku a otce nerušíme. Nechte je žít, vzkázal Rakušan odpůrcům duhových rodin

„Především chci zdůraznit věc, která ve vaší komunikaci, snad nedopatřením, nezaznívá: stávající formuláře s kolonkami ‚matka‘ a ‚otec‘ zůstávají v platnosti. Nikdo nikomu nic nebere, nikdo nikomu nic neupírá,“ zdůraznil Rakušan. Jak doplnil, naprostá většina rodičů a dětí bude i nadále využívat stávající formuláře. Úprava vyhlášky je reakcí na již existující rozhodnutí soudů.

Matriky by podle ní nově měly vydávat nový vzor rodného listu dětem stejnopohlavních párů. Termíny „otec“ a „matka“ v něm nahradí identické kolonky s názvem „rodič“. Se změnou počítá návrh vyhlášky, který ministerstvo vnitra počátkem února odeslalo do připomínkového řízení. Rodiče stejného pohlaví byli dosud zapisováni do poznámky či jen do jedné z rubrik.

Jak ministr Rakušan zdůraznil, vnímá, že se Alianci pro rodinu existence rodin tvořených dvěma matkami či otci nezamlouvá a že rodinu chápe a definuje jinak. „Nijak vám toto chápání rodiny neupírám a žádám vás o jediné: na oplátku neupírejte vy těmto rodinám a jejich členům, aby svůj osobní život vedli tak, jak to vyhovuje jim,“ uvedl.

Doplnil také, že jako politik vnímá rodinný a intimní život jako sféru, kam má stát zasahovat pouze tím, že stanoví základní zákonné mantinely, nikoliv tím, že by dával lidem nevyžádané rady, jak žít „správně“.

Rovné zacházení s rodiči stejného pohlaví

Aliance pro rodinu, která dlouhodobě proti stejnopohlavnímu manželství a takzvaným duhovým rodinám brojí, v tiskové zprávě uvedla, že se „nemohli už dál dívat na sociální inženýrství, které v době bezprecedentní ekonomické krize ministr Rakušan chystá“.

Kritizují údajnou snahu „vytvořit dvě kategorie dětí“. „Některé, kterým stát mámu a tátu posvětí a jiné, kterým je už v rodném listě upře? Nemají mít děti stejná práva?“ napsala Jana Jochová, předsedkyně Aliance pro rodinu. Nelíbí se jí především to, že by děti neměly znát svůj biologický původ. Zapsání dvou rodičů místo matky a otce pak označuje za očividnou „lež“ a děti z duhových rodin „rukojmí zájmů dospělých“.

Četné zahraniční výzkumy přitom upozorňují na to, že dětem je jedno, kdo je vychovává. Výchova dětí ve stejnopohlavních rodinách má ve světě již více než 20 let podporu předních pediatrických, psychologických a dalších profesních asociací. Ty navíc potvrzují, že děti z duhových rodin jsou tolerantnější a nemají problémy se svou sexuální identitou. Argument, že lesby a gayové nejsou schopni tvořit trvalé stabilní svazky, a tudíž nemohou vychovávat děti, je také překonaný.

V Česku mohou páry stejného pohlaví uzavřít pouze registrované partnerství, vstoupit do manželství jim zákon neumožňuje. Partneři či partnerky mohou získat informace o zdravotním stavu svého protějšku, mohou po něm také dědit jako v manželství. Nemají ale společné jmění, ani nárok na vdovský či vdovecký důchod. Sirotčí penzi nemusí získat ani jejich potomek. Adopci zákon registrované dvojici zakazuje.

Muž a žena nejsou automatickou zárukou spokojené rodiny

Úprava vyhlášky by měla mít podle resortu vnitra pozitivní dopad na rovné zacházení s rodiči stejného pohlaví, což by sekundárně zlepšilo i postavení dětí těchto rodičů. „Navrhovanými změnami dojde k nápravě stávajícího stavu, kdy aktuální právní úprava neumožňuje plnohodnotný zápis těchto rodičů do matričních knih, rodných listů a příslušných matričních tiskopisů,“ uvádí vnitro v důvodové zprávě k úpravě vyhlášky.

Také Rakušan upozornil na nesmyslnost argumentace Aliance pro rodinu. „Zaštiťujete se právy dítěte, konkrétně právem dítěte na otce a matku. Otce a matku u nás mají také tisíce, možná desetitisíce nešťastných, opuštěných, nebo dokonce týraných dětí,“ upozornil.

Ministr upozornil, že naplnění údajného „práva“ na úplnou rodinu těmto dětem harmonické dětství a dobré startovní podmínky do života automaticky nezajistilo. „Oháníte-li se zájmy dětí, zaměřte své úsilí na ty děti, které pomoc skutečně potřebují. Děti vyrůstající v rodinách stejnopohlavních rodičů to nejsou, a vzhledem k tomu, že řada z nich už je nebo brzy bude dospělá, jistě není daleko doba, kdy vám to tyto děti řeknou samy,“ uzavřel.