Ministerstvo se nemusí omlouvat za neposkytnutí veganské stravy ve vazbě

„Postupem vazební věznice nedošlo k zásahu do lidské důstojnosti žalobce (Borla),“ konstatovala předsedkyně odvolacího senátu pražského městského soudu Jitka Denemarková.

„Žalobci nelze upírat jeho dlouhodobý světový názor, nicméně jeho práva nejde vykonávat na úkor jiných osob a v rozporu s provozními možnostmi věznice. (...) V době pobytu ve vazbě měl možnost pořizovat si veganskou stravu za své peníze, případně přijímat balíčky zvenčí,“ dodala.



Borl byl v litoměřické vazební věznici od září 2016 do dubna 2017. V žalobě si stěžoval na to, že mu věznice neposkytovala veganskou stravu, ačkoliv o ni opakovaně žádal. Sdělila mu prý, že mu může zajistit stravu vegetariánskou, nikoliv veganskou. Borl je veganem dlouhodobě a konzumaci živočišných výrobků odmítá z etických důvodů. Žádal proto o přeložení do jiné věznice, ale nebylo mu vyhověno.

Obvodní soud pro Prahu 2 původně loni určil, že ministerstvo se musí Borlovi omluvit dopisem. Úřad mu měl také nahradit 19 000 korun, které na soudní řízení vynaložil.

Ministerstvo se odvolalo a trvalo na tom, že žaloba není důvodná. Mimo jiné argumentovalo tím, že výkon trestu nebo vazby s sebou ze své podstaty nesou omezení dosavadního způsobu života. Stát poukazoval i na to, že v litoměřické věznici museli v dané době průměrně dva kuchaři udělat 410 porcí každého jídla, a že tedy z kapacitních důvodů nešlo připravovat individuální stravu.

K tomu se přiklonil i odvolací senát, podle nějž nebylo v reálných možnostech věznice zajišťovat veganskou stravu ve stanoveném denním limitu 57 korun na osobu. „Sestavení vyvážené veganské stravy je poměrně náročnou záležitostí. Také je třeba strávníkům zajišťovat další suplement, minimálně vitamin B 12,“ uvedla Denemarková a podotkla, že pobyt ve vazbě není pobytem v lázních.

Borl ke středečnímu jednání nedorazil, protože se u mosteckého okresního soudu účastní projednávání případu, kvůli němuž skončil ve vazbě. Jeho právnička Zuzana Candigliota mimo jiné odmítla argument ohledně peněz. „Veganská strava je nejlevnější forma stravy,“ řekla novinářům. Klientovi doporučí podat dovolání.

„Osobám, které vzhledem ke svému založení nebo přesvědčení nechtějí akceptovat běžné stravovací zvyklosti, věznice umožňují pořizování doplňkové stravy v přijatelném rozsahu na vlastní náklady, pokud to podmínky ve věznici dovolují,“ sdělil na dotaz ČTK Robert Blanda z oddělení vnějších vztahů Vězeňské služby. Vězni si mohou nakoupit potraviny ve vězeňské prodejně.

„V praxi to znamená, že vegetariánská dieta je ve věznicích poměrně obvyklá, zatímco veganskou lze často vyřešit vynecháním některých položek, které nejsou veganské,“ doplnil Blanda.

Obžaloba, kterou tento týden začal řešit mostecký soud, klade sedmatřicetiletému Borlovi za vinu několik trestných činů. Jednak založení hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, dále vydírání provozovatele pražské restaurace Řízkárna a čtyřnásobné poškození cizí věci. Muži hrozí v případě prokázání viny tři až deset let vězení.