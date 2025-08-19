Největší nárůst výdajů proti loňsku zaznamenala tři ministerstva – průmyslu a obchodu, vnitra a práce a sociálních věcí. Ve všech případech šlo o zvýšení zhruba o 10 milionů. „Souvisí to s vývojem projektu nového jaderného zdroje v Dukovanech, tedy s největším projektem v historii České republiky,“ zdůvodnil nárůst mluvčí resortu průmyslu a obchodu Marek Vošahlík.
Naprostou raritou je ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Zatímco loni měl ještě tři poradce, letos už podle mluvčí Veroniky Lucké Loosové žádného nemá.